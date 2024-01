Alzira modernitza el sistema de reg per goteig 

Una iniciativa de la Sèquia Reial del Xúquer de més de 4 milions d’euros finançats per la Conselleria

El passat 10 de gener, va tindre lloc una reunió a la Casa de la Cultura d’Alzira, convocada per la Sèquia Real del Xúquer, en la qual es van presentar les obres de modernització del Sector 17 d’Alzira per a la instal·lació del reg per goteig.



A l’acte, van assistir diversos membre de la Sequia Reial del Xúquer com Antonio Costa, president, Juan Valero Secretari; Ana Ferrer, vicesecretària; Rafa Serra, tècnic i com a representant de l’Ajuntament, Enrique Montalvá, regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, junt a altres tècnics, propietaris i assistents a l’acte.

La inversió total és de 4.251.248,65 € i és a càrrec de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i es farà a través de l’empresa OCIDE CONSTRUCCIÓ, S. A.

Esta inversió correspon aproximadament a 1.500€ per fanecada, que el llaurador no haurà de costejar, ja que és a càrrec de l’Administració pel Conveni d’Alarcón.

També es va explicar que es col·locaran assortidors d’aigua en llocs estratègics, per a ús dels propietaris, perquè puguen omplir els tancs per a tractaments fitosanitaris, ja que no correrà aigua per les sèquies. El propietari o agricultor, una vegada col·locats els hidrants, haurà d’instal·lar-se les gomes per al reg per goteig.

Enrique Montalvá, regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, ha felicitat el president de la Sèquia Real del Xúquer, Antonio Costa, ja que per fi, i després de molts anys, Alzira completarà amb este Sector i altres que pròximament es realitzaran, el total de terres que es reguen de la Sèquia Reial del Xúquer.



Així mateix, ha demanat paciència als propietaris, que són els beneficiaris, durant l’execució d’estes obres, que duraran aproximadament any i mig, “Des de l’Ajuntament posem a disposició tots els nostres mitjans per tal de minimitzar els inconvenients i problemes que puguen tindre els propietaris fins que finalitzen les obres”.