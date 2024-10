Alzira obri el període ordinari de cremes el pròxim 16 d’octubre. 

El 15 d’octubre acaba el període de prohibició especial del Decret publicat per la Conselleria de Justícia.

Les Declaracions Responsables de Crema es podran obtindre a partir del dilluns 14 d’octubre.

L’Ajuntament d’Alzira informa que el pròxim 15 d’octubre és l’últim dia del període de prohibició de cremes agrícoles que amb caràcter general a totes les explotacions agrícoles que es trobaven a menys de 500 metres del sòl forestal. S’havia decretat per la Conselleria de Justícia i Interior des del passat 15 d’abril, a causa de la situació d’extraordinària sequera que estem patint al territori valencià.

A partir del dimecres 16 d’octubre, s’inicia el període ordinari de cremes agrícoles que s’estendrà fins al 31 de maig de 2025. Durant este interval de temps es podrà cremar de dilluns a dissabte (excepte festius) i des de l’eixida del sol fins a les 13.30 h, únicament els dies amb nivell 1 de preemergència per incendis forestals (risc baix – moderat). No es podrà cremar si estem en situació d’alerta taronja (Risc alt) o alerta roja (Risc extrem).

Autoritzacions per a cremes agrícoles de restes de poda d’explotacions agrícoles.

Per a gestionar les cremes de restes de poda en este període ordinari de crema, les persones interessades hauran d’obtindre una única declaració responsable de crema que tindrà una vigència vàlida els dies hàbils entre el 16 d’octubre i el 31 de maig de 2025. Sempre s’hauran de respectar les condicions de crema específiques de la parcel·la agrícola reflectides a l’anvers de la declaració responsable. Complementàriament, a esta declaració responsable, s’haurà de donar compte de la crema el dia d’abans, notificant-la mitjançant un missatge WhatsApp al 687 993 896 o enviar un correu electrònic a l’adreça cremes@alzira.es, indicant el nom i DNI del titular de la declaració responsable de crema, el dia i l’hora de la crema, així com el polígon i parcel·la on es farà la crema.

Les Declaracions Responsables de Crema es podran obtindre a partir del dilluns 14 d’octubre. Les vies per a sol·licitar-les seran les següents:

Personalment en el Registre de la Clau i demanar cita prèvia.

Telemàticament amb firma digital a través de la pàgina web www.alzira.es.

Autoritzacions per a Cremes agrícoles per canvi de cultiu

Per a autoritzar la gestió de les restes dels arbres arrancats quan es realitza un canvi de cultiu en les explotacions agrícoles, es definix una modalitat específica de permís de crema. La gran quantitat i volumetria del material llenyós a gestionar, provoca que les condicions per a realitzar una crema controlada siguen diferents de les establides en les cremes agrícoles ordinàries. Les mesures de seguretat a adoptar han de ser especials i es definiran en funció de l’operativa de treball que declare el gestor agrícola.

Per a poder realitzar crema sota estes excepcions s’haurà de sol·licitar autorització excepcional de crema, indicant-ne la necessitat, la data aproximada de la crema, la ubicació i les dades del promotor de la crema mitjançant instància general per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alzira. En un breu termini de temps des de la sol·licitud, els servicis tècnics municipals estudiaran el cas particular de la crema i proposaran una autorització excepcional de crema acotant el període hàbil i les condicions específiques de la crema.

El dèficit acusat i prolongat de precipitacions, les temperatures inusualment elevades i els reiterats episodis de forts vents terrals, provoquen que tot i estar en la tardor, la vegetació es troba molt dessecada i amb un baix contingut d’humitat, la qual cosa facilita les ignicions i la propagació del foc. És per això que l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez assenyala que “cal tindre molta precaució en les cremes agrícoles complir de forma estricta les condicions de crema, tant en les parcel·les pròximes al sòl forestal com en les més allunyades, al terme existix un elevat índex d’abandó de terres agrícoles i esta situació propicia que un foc descontrolat en un lloc relativament llunyà del sòl forestal puga arribar de camp en camp fins a la muntanya. “