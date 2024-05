Alzira obri la Casa Reial de Jaume I i presenta el resultat de les excavacions

Les excavacions arqueològiques a la Casa Reial són l’estudi previ al projecte de recuperació d’este emblemàtic espai del Patrimoni Històric d’Alzira.

El lema de l’ICOM del Dia Internacional dels Museus per a l’any 2024 ha és “Museus per a l’educació i la investigació”.

En este sentit, dins dels actes programats per a celebrar este esdeveniment. S’ha inclós la presentació dels treballs arqueològics, realitzats els passats mesos de novembre a febrer d’investigació del subsòl de la Casa Reial o de l’Olivera.

Com se la coneix popularment, previs al projecte de recuperació del conjunt d’estructures. Que, junt a la muralla conformaven la torre musulmana on es va situar la residència de Jaume I. On segons la tradició va passar fins els últims moments de la seua vida. Un lloc per tant de gran interés cultural i sentimental per a tots el pobles de la Corona d’Aragó.

L’arqueòloga Maria Clausi que ha dirigit les excavacions ha mostrat al públic assistent al Saló d’actes del MUMA. El resultat dels treballs i els avanços de l’estudi realitzat.

La sèrie d’estructures descobertes, murs i paviments, de diferents tècniques i materials que se superposen segons èpoques històriques. Junt a capes de reblits, intencionats o catastròfics, com és el cas d’algunes làmines de terra dipositades per inundacions del Xúquer.

En les excavacions s’ha trobat una peça ceràmica dels segles X – XI prou sencera. Que a falta d’un estudi més a detall, es pot avançar que es tracta d’una gerreta o redoma de panza globular. Decorada a la tècnica de corda seca parcial, amb els tradicionals colors verd i morat de l’òxid de manganés. Els motius figuratius representats son zoomorfes, a manera d’ales verticals i, en els intervals centrals, signes amorfes per identificar.

El resultat de les excavacions aportarà la informació dels elements d’interés per a incorporar a l’edifici que cobrirà les restes i es convertirà en un centre museístic que dignifique este espai urbà del centre històric de la Vila. Declarada Bé d’Interés Cultural pel conjunt de bens patrimonial que alberga.

El regidor de Patrimoni Històric, Xavier Pérez. Ha mostrat la seua satisfacció per donar a conèixer a la ciutadania, dins d’estes jornades, «el resultat de les excavacions d’este projecte tan necessari com il·lusionant per a tots el pobles de l’antiga Corona d’Aragó. Ja que es un punt clau en la història de la vida i mort del rei més destacat i apreciat.»

Així mateix, Xavier Pérez, convida a participar en la resta d’actes que completen el calendari. Com és la commemoració dels XXV aniversari de la col·locació de la Creu del Cardenal que presideix la Vall de la Murta. El dissabte la jornada de portes obertes amb les visites guiades a la xarxa de museus locals, com són el MUMA a la Casa del Empeño, al Museu Faller i a l’EtnoMUMA a la Casa d’Alós, i el dilluns 20, la presentació del llibre Tonico Ballester de Bernat Montagud i Ferran Boscà a la Casa de la Cultura.