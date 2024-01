Alzira participa en la jornada formativa per a Ciutats Amigues de la Infància

L’Ajuntament d’Alzira, a través dels departament de serveis socials i el d’infància, ha participat activament en les jornades formatives organitzades per la Direcció General de Infància de la Generalitat Valenciana e implementades per Unicef.

La jornada realitzada ahir a Sagunt ha servit com a punt d’encontre dels municipis adherits a la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància i altres òrgans que participem de la prevenció i promoció dels drets a la infància, com serveis socials.

En les jornades s’ha explicat com garantir els drets dels xiquets i xiquetes a través de les polítiques integrals d’infància en les que es considera al xiquet i la xiquets com a ciutadà actiu. D’altra banda també s’ha parlat de la coordinació interdepartamental per a treballar per la infància.

Unicef ha convidat al departament de Serveis socials d’Alzira per tal de participar en una taula redona, e la qual ha participat la psicòloga Aida Cabrera, treballadora de serveis socials, qui ha exposat com s’està treballant per la protecció de la infància des de l’àmbit local i com s’està implementant la participació del municipi d’Alzira en el projecte de Unicef España de prevenció de la violència en la infància. Este projecte està en actiu des de fa 2 anys i en ell també participa el departament d’infància i altres associacions externes.

Segons ha explicat la regidora de Serveis Socials, “els xiquets i xiquetes són ciutadans actius i com a tal aporten un valor de present i futur que enriqueix a la comunitat. Per això des de la vesant d’ intervenció en infància des de serveis socials, ens han convidat a esta jornada com a membres actius dins dels òrgans institucionals”

Entre els assistents participants s’ha comptat amb representants de l’àrea de serveis socials, com les regidores, de Serveis Socials Amelia Blanquer i Educació, Virtuts Piera, la cap secció de Serveis Socials, Ana Iborra, la psicòloga d’Atenció primària bàsica Aida Cabrera i la tècnica d’infància Pilar Montalvá.