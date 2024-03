Alzira prepara un dispositiu especial de seguretat per a les Falles

L’Ajuntament de Alzira ha reforçat un any més el dispositiu de la Policia Local

El dispositiu s’ha dissenyat per a fer front a les incidències

L’Ajuntament de Alzira ha reforçat un any més el dispositiu de la Policia Local. Per a donar servei als diferents actes i acompanyaments a la Junta Local Fallera, a més de controlar l’emplaçament de carpes i monuments durant les festes falleres.

El dispositiu s’ha dissenyat per a fer front a les incidències de trànsit que puguin sorgir. Pel tall de carrers i ajudar als ciutadans que necessiten la intervenció dels agents. La Policia Local d’Alzira vetllarà per la seguretat de la ciutadania i de la celebració dels actes previstos com les mascletades. L’entrega de premis, els desfilades de l’Ofrena i del Pasdoble, la processó de Sant Josep i la Cremà.

A més, hi haurà controls preventius d’artefactes pirotècnics i es reforcen, especialment, els serveis nocturns. Els voluntaris de Protecció Civil, juntament amb la seva secció sanitària, UMAS, estaran presents en la majoria d’esdeveniments per a l’assistència sanitària que es necessiti. Aquest servei, que enguany comptarà amb una segona ambulància per a les mascletades.

Com diu Gemma regidora de seguritat, és important que colaborem tots per aconseguir que aquestes falles 2024 siguen unes festes segures i sense incidències