Alzira, present a la trobada Impulso Emprende

La trobada reunix empreses innovadores de quaranta ciutats d’Espanya

Alzira, a través d’IDEA, ha participat en la 7a edició d’Impulso Emprende de la Red Innpulso

Alzira, a través d’IDEA, ha participat en la 7a edició d’Impulso Emprende de la Red Innpulso. La xarxa de ciutats de la ciència i la innovació promoguda pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya. Es tracta d’una trobada que pretén reunir alcaldes, alcaldesses, pimes, micropimes i empreses emergents innovadores de ciutats que pertanguen a la Red Innpulso.



Les empreses o projectes en desenvolupament participants se seleccionen de manera prèvia a l’esdeveniment. Tenint en compte el seu alt component d’innovació i el seu pla de creixement. Alzira ha estat representada per l’empresa Hope Nature, especialitzada en vinagres gourmet sense vi, fermentats i probiòtics. Han estat acompanyants per la regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç, Gemma Alós. En este aparador immillorable per a mostrar el talent innovador local a altres municipis i representants de grans empreses.

L’objectiu d’estes trobades és generar un contacte entre les millors pimes innovadores a escala nacional. Amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, potenciant l’intercanvi d’experiències en la promoció i suport a la innovació des de l’administració. També destaca la promoció a les xicotetes i mitjanes empreses innovadores dels municipis per a dotar-les de visibilitat per a facilitar-ne l’ accés a mercats potencials i a possibles inversors.

La regidora responsable de l’àrea, Gemma Alós, ha destacat “la importància de formar part d’esta xarxa de ciutats innovadores, amb xicotetes i mitjanes empreses alzirenyes que aposten per projectes innovadors acompanyades en tot moment per IDEA, per la qual cosa han format així un tàndem perfecte que és sinònim d’èxit. Estes trobades són, a més, un aparador únic per a mostrar el potencial alzireny”.

L’edició d’enguany s’ha celebrat a Barakaldo i hi han participat un total de 40 ciutats amb els seus projectes.