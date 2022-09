Alzira compta amb un nou recurs didàctic per donar a conéixer el patrimoni i els recursos turístics que té la ciutat. Es tracta del llibre El rescat de “l’illa”, editat per la regidoria de Turisme i destinat a escolars del tercer cicle de primària i a estudiants de Secundària.



El llibre narra la història del perill que està vivint l’illa del Xúquer (Alzira). El lector serà el protagonista d’esta gimcana i sols ell podrà salvar la ciutat sempre que supere les proves que se’l presenten pel camí. Rescatarà així l’illa de les mans d’Oblit. Aconseguirà el lector que la ciutat torne a recordar el patrimoni amb el qual compta Alzira.



L’autora de l’obra és Laia Fontana i està il·lustrat per La Màgia d’Imaginar a càrrec de Neus Fontana. Este llibre també compta amb un manual pràctic del patrimoni alzireny coordinat per les tècniques de Turisme.



El rescat de “l’illa” es donarà a conéixer a tots els centres escolars amb 3r cicle de primària i ESO perquè puga ser utilitzat dins de la programació didàctica del curs i per fomentar que els escolars puguen conéixer el patrimoni històric, cultural i turístic que té la ciutat d’Alzira. A més es realitzarà una presentació per al professorat, oberta a tota la ciutadania. La presentació estarà a càrrec de l’influencer valencià Fran Tudela, més conegut com a Cabra Fotuda.

La regidora de Turisme, Isabel Aguilar ha manifestat que “Este llibre és el resultat d’un any de treball de tot el departament i de les seues autores. Es tracta d’un treball molt acurat per poder arribar als nostres joves i conscienciar-los de la importància de cuidar el nostre patrimoni, a més de fomentar que ells siguen abanderats del que atresora la seua ciutat”. L’edil ha afegit que “D’ací a poc temps farem la seua presentació i donarem a conéixer este recurs turístic, patrimonial i sobretot didàctic a tota la ciutat, esperant que el treball realitzar siga ferramenta per conscienciar i educar en la importància de les nostres arrels”.

El llibre es presentarà el dimecres 21 de setembre a les huit de la vesprada a l’auditori de la Casa de la Cultura amb la participació de l’influencer valencià Cabra Fotuda.