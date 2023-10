Alzira presenta la I Volta a Peu solidària per a la nit de Halloween

Les regidories de Joventut i Esport de l’ajuntament d’Alzira han organitzat, juntament amb el club esportiu La Rabosa, la I Volta a Peu solidària a favor d’ADAFIR

Se celebrarà la vesprada del dimarts 31 d’octubre amb eixida des de la plaça Major de la ciutat

Una cursa no competitiva, però sí festiva. Amb la intenció de passar-ho d’allò més bé amb tota la família i amistats que han de participar disfressats. Adquirint el seu dorsal en els diferents punts de venda assignats com també els dimecres al mercat ambulant d’Alzira com en l’estand de Salut i Benestar animal instal·lat en la Fira Comercial, durant el pròxim cap de setmana.

Segons els regidors de les àrees responsables, Lara Ferrer i Vicent de la Concepción. Aquesta cursa solidària tindrà una extensió de 2 km amb un circuit urbà en la que hi haurà també música i activitats per a tots els públics amb oci alternatiu i merchandising. Tots dos edils no han dubtat en convidar a tothom a passar una vesprada amb un objectiu solidari. Dedicat a les persones usuàries de l’associació local ADAFIR.