Alzira, primera prova de la nova Summer Cycling Challenge

Esta competició ciclista la formen nou proves per diversos municipis de València i Castelló.

S’espera la participació d’un centenar de ciclistes en les diverses categories.

Alzira inaugura dissabte que ve la SUMMER CYCLING CHALLENGE, una challenge formada per 9 proves en modalitat de circuit per punts. Distribuït en els mesos de juliol i agost recorrerà diversos municipis de València i Castelló.

Els participants podran apuntar-se al circuit complet. Per a optar a les classificacions secundàries o bé a etapes soltes que optaran a general final. General de categories i al pòdium dia; tot des de la plataforma oficial de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

Del total de les 9 proves tots els participants podran descomptar-se una prova , bé el seu pitjor resultat o bé fallar-ne a una. Pel que la sumatòria dels punts per al mallot de líder serà la suma de les millors 8. En la qual també comptaran els inscrits només a les proves del dia. Esta competició establix nou categories: social, junior, S23, elit, femenina, M30,M40,M50 i M60

En el cas d’Alzira, la prova tindrà lloc el pròxim dissabte 6 de juliol i ha sigut elegida per a la prova inaugural. Es desenvoluparà de 17 a 18.30 hores i constarà de 60 quilòmetres. Els ciclistes recorreran 16 voltes un circuit de 4 km per la zona de Tulell, amb eixida i meta en la Torre Bulevar. La resta de proves seran a Albal, Rocafort, Xeraco, Favara, Sot de Ferrer, Alcora, Llombai i Torrent.

Tota la informació i el reglament es troba en la pàgina de Federació, així com les inscripcions, que ja es troben obertes.



El regidor d’Esports, Vicent de la Concepción, s’ha mostrat molt il·lusionat per la participació d’Alzira en esta nova competició. ” Tenim l’honor de ser la primera prova i estem treballant perquè siga una experiència única per als ciclistes i els acompanyants i sobretot que Alzira es convertisca en referència per a la resta de proves d’esta challenge estiuenca a la qual desitgem una llarga trajectòria i que Alzira sempre hi estiga present”.