Alzira recupera la festivitat de Sant Isidre, patró dels llauradors

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Agricultura, ha recuperat la celebració del día de Sant Isidre, patró dels llauradors i de Sant Abdó i Senén, patrons valencians de l’horta.

El Consell Agrari Local ha decidit atorgar la insígnia d’argent de la ciutat a José Vicente Gómez Piñas i a Enrique Montalvá Iborra, per la seua llarga i intensa trajectoria lligada al camp.

Els actes de celebració començaren en la plaça del Regne, davant el monument del Llaurador, on es va depositar una corona de Llorer. Més tard, l’esglesia de Santa Catalina va acollir la missa de Sant Isidre en memòria de tots els agricultors alzirenys.

El Saló Noble de l’Ajuntament d’Alzira amb la presència de representants de les diferentes associacions que componen la societat agrícola alzirenya.

Desde la corporació municipal destaquen el paper dels llauradors com a fonamental i molt lligat a la economia i societat alzirenya desde sempre, per això recuperen esta celebració que no es feia desde 2015.