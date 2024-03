Alzira reforça el servei de neteja per a la setmana de falles

La regidoria d’Agricultura i Serveis per a la ciutat junt amb l’empresa FOVASA han posat en marxa el pla de neteja urbana per a la festa de les falles.

El servei diari es veu reforçat amb un operatiu especial de neteja viària i recollida de residus, incrementant així els recursos tant amb operaris com amb maquinària.

S’han incrementat el nombre de contenidors en 62 unitats, situades als voltants de les falles i es realitzen 3 recollides de residus extraordinàries al dia per al buidatge d’este reforç de contenidors.

A més, també per mantindré la els carrers més nets, s’ha reforçat el servei de retirada de desbordes i neteja als voltants dels contenidors en 2 rutes extraordinàries. Pel que fa a la neteja de carrers, s’ha reforçat amb un agranadora i un peó en els llocs més transitats i més afectats per la brutícia, amb supervisió diària i també s’ha reforçat la neteja manual vespertina.



També s’han repartit 329 papereres de cartró entre les comissions falleres i instal·larà WC químics en distints punts de la ciutat. La zona de les mascletades compta amb cinc vàters, un d’ells per a persones discapacitades, a l’avinguda Sants Patrons, número 5 des del primer dia, el dimecres 13 de març. A banda, a partir d demàl 16 de març es distribuiran 38 WC químics en llocs pròxims a cada falla alzirenya, més altres 2 extres en punts de més trànsit de gent com la plaça Major, el carrer Pérez Galdós i la plaça del Mercat.



DISPOSITIU CREMÀ

A més dels serveis especials per a netejar després de cada acte, mascletà, castell de focs artificials, globotà, cavalcades, Ofrena, la nit de la cremà té un dispositiu extraordinari, en el qual els s’incrementen els mitjans humans i tècnics per a la retirada de cendres i neteja de les falles. HI haurà treballant 5 equips de 4 operaris, 2 cisternes d’aigualeig, 3 camions de caixa oberta, 2 porta contenidors, 4 escombradores, 3 hidro netejadores…), a més se subcontracta una flota de 6 pales i retro-excavadores i 11 camions per a la càrrega i transport de cendres, i la neteja posterior a tot l’esdeveniment.



El regidor d’Agricultura i Serveis per a la ciutat, Enrique Montalvá, ha destacat que “este reforç de la neteja urbana, tant en recursos humans com tècnics, permet que les persones disfruten de la festa fallera i a l’endemà després dels actes, la ciutat estiga neta“. A banda d’este servei de neteja “també hem reforçat la conscienciació a través de la campanya No embrutes les falles, per a que la gent siga conscient de no embrutar.”