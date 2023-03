Alzira reforça el servei de neteja per a la setmana de falles

La regidoria de Serveis Urbans junt amb l’empresa FOVASA han posat en marxa el pla de neteja urbana per a la festa de les falles. El servei diari es veu reforçat amb un operatiu especial de neteja viària i recollida de residus. Incrementant així els recursos tant amb operaris com amb maquinària.



S’ha facilitat a les diferents comissions de contenidors especials i s’han establert rutes de recollida diàries d’estos contenidors. També s’han repartit 300 papereres entre les falles. A més s’augmenta la neteja viària, especialment als voltants dels casals. Hi haurà servei especial per als actes com l’entrega de premis, l’Ofrena, el pasdoble i les mascletades .



Per a la retirada de cendres i neteja de falles la nit de la cremà es posaran en marxa dos equips especials, a més d’altres serveis com una agranadora mecànica i una bufadora per a la neteja de places, avingudes i voreres; cubes d’aigua per a les falles més grans i hidro-netejadores per a les més xicotetes; també hi haurà banyeres articulades i retroexcavadores.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha destacat que “Amb este operatiu, el major que es realitza a la nostra ciutat dins del calendari festiu, es pretén assegurar la volta a la normalitat després de la celebració, però també mantenir una ciutat neta durant la celebració de les falles”. L’edil també ha afegit que “A banda d’este servei de neteja hem de conscienciar a la ciutadania per tal de ser respectuosos amb l’entorn i utilitzar els contenidors i papereres que s’han posat a l’abast de totes i tots per fer d’Alzira una ciutat on fallers i falleres conviuen de manera exemplar amb la resta del veïnat”.