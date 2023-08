Alzira rep una injecció econòmica per potenciar la digitalització ciutadana

El projecte ‘Clau al Carrer’ obté una subvenció de 5.000 euros de la Diputació de València

La ciutadania aprofita l’acompanyament digital per a gestionar tràmits amb administracions públiques

La ciutat d’Alzira ha obtingut un recolzament econòmic de 5.000 euros per part de la Diputació de València per impulsar el seu projecte ‘Clau al Carrer’. Aquesta iniciativa es va crear com a resposta a la necessitat d’acompanyament de la ciutadania en la tramitació electrònica.

Durant més de dos mesos, el projecte va oferir a la població local suport i assistència per realitzar gestions i tràmits digitals amb diverses administracions públiques, incloent Hisenda, la Seguretat Social i la Generalitat. L’objectiu principal va ser facilitar l’adaptació ciutadana a l’era digital, ajudant-los a navegar per les complexitats dels tràmits en línia.

El projecte ‘Clau al Carrer’ ha estat catalogat com un èxit municipal, ja que gairebé totes les cites oferides van ser utilitzades. Diversos ciutadans van recórrer al servei per a diferents necessitats, com obtenir la seua vida laboral, descarregar certificats, programar cites amb la Seguretat Social, o sol·licitar diverses ajudes.

Gràcies als resultats positius i a la bona acollida per part de la ciutadania, l’ajuntament està considerant la possibilitat d’establir aquest servei com una prestació regular. Això consolidaria l’aposta d’Alzira per una ciutadania més digitalitzada i connectada, facilitant l’accés i la comprensió dels tràmits en línia a tots els seus habitants.