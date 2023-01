Alzira ret homenatge a les víctimes de l’holocaust en la plaça de Mauthausen

En temps convulsos, com els que estem vivint en l’actualitat amb la guerra d’Ucraïna i Rússia. És més necessari que mai aprendre del passat. Per tal que no es tornen a repetir seqüències tan dolentes com les que hui es commemoren en moltes poblacions per tot arreu del nostre territori.

Alzira és una de les ciutats que va patir la pèrdua d’alguns dels seus veïns en camps de concentració. Hui 27 de gener, els seus familiars juntament amb les autoritats locals, dels diferents partits polítics representats en l’ajuntament d’Alzira. Han donat suport a un acte homenatge celebrat en un dels emplaçaments dedicats a les víctimes de l’holocaust. La plaça de Mauthausen, on hi ha ubicat un monòlit amb el nom dels alzirenys recordats hui.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, Alfred Aranda ha posat de manifest que s’ha d’acabar amb esta classe d’esdeveniments viscuts al llarg de la història. Que s’ha de prendre consciència i lluitar contra tota classe de violència, en totes les seues formes.

Aquest ha sigut un acte en el qual, no només es recorda a les víctimes de l’holocaust. Sinó també, donar suport a les famílies que van perdre als seus essers volguts per culpa de les guerres.