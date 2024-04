Alzira viu la dansa 

A les aules: 800 alumnes d’Alzira participen en la 3a edició de Dansa a les Escoles (DALE) arriba als instituts de la ciutat

Al teatre: DID2024 del Conservatori professional de dansa de València i dansa a partir dels 6 mesos amb DA.TE dansa.

Per tercer any consecutiu, Alzira aposta per l’innovador projecte de dansa a les escoles (DALE) de la coreògrafa d’Algemesí Ana Ramírez Casanova. Que coincidix amb la celebració del Dia Internacional de la Dansa el pròxim 29 d’abril. Una iniciativa que completa la promoció de la dansa que es fa des de la Regidoria de Cultura durant tot l’any.

El Projecte Dansa a les Escoles Alzira (DALE) està portant-se a cap amb alumnat d’Educació Secundària dels centres IES La Murta d’Alzira, IES Josep Maria Parra. Xúquer Centre educatiu i IES Rei En Jaume i el CCEE Carmen Picó. En total, un conjunt de 800 alumnes d’Alzira participen en les activitats del projecte. Que s’organitza a través d’uns tallers de dansa contemporània als centres educatius. En estos tallers, cada classe treballa una unitat didàctica de 5 sessions. Que finalitza en una exhibició del treball de l’alumnat de 3r d’ESO al mateix centre. Una exhibició a la que assistix com a públic la resta d’alumnat del centre educatiu.

Tota esta tasca es complementa amb l’assistència al Gran Teatre per veure una actuació de dansa. Que en esta ocasió compta amb la participació de la companyia de dansa contemporània Projecte GOOD, dirigida per la reputada coreògrafa Asun Noales.

Amb estes activitats artístiques i pedagògiques complementàries al currículum educatiu. Els participants comproven les possibilitats de l’expressió corporal i emocional utilitzant com a mitjà la dansa contemporània.

Projecte pedagògic innovador que té 18 anys de trajectòria i que des de fa tres es fa a Alzira

Des de la regidoria de Cultura, s’aposta un any més per este projecte pedagògic innovador. Que té 18 anys de trajectòria i que des de fa tres es fa a Alzira. El regidor de cultura, Israel Pérez destaca la importància d’esta iniciativa. «Que unix tota una etapa educativa d’una manera més participativa amb alumnat que dansa i alumnat que fa de públic. Que amb tres anys s’ha consolidat com una activitat integrada a l’etapa secundària de l’alumnat a Alzira i consolida Alzira com un referent cultural i educatiu, ja que volem que els xiquets i jóvens alzirenys coneguen en les distintes etapes vitals totes les disciplines artístiques. A més a més DALE beu de l’ideari d’Educació PER A TOTS, una educació inclusiva sense distingir raça ni condició sexual, econòmica, religiosa o cultural»

MÉS DANSA

Este projecte pedagògic se suma a altres iniciatives que aposten perquè la dansa estiga present en la programació cultural d’Alzira. Com cada any, Alzira és cita obligada el Dia internacional de la dansa. Amb la producció anual de la companyia jove del Conservatori professional de Dansa de València. La companyia jove actua en diversos escenaris al llarg i ample de la Comunitat Valenciana per tal de difondre la dansa. Al mateix temps també els servix per a donar els seus primers passos en escena.

Alzira acull des de fa anys este espectacle,Celebrem el Dia Internacional de la Dansa (DID2024). Que es renova així cada any amb nous ballarins i ballarines i noves coreografies i que enguany tindrà lloc el pròxim divendres 26 d’abril al Gran Teatre. A més el dissabte 27 d’abril a les 19 hores, la companyia TÚ I YO oferirà l’espectacle DA.TE Danza per a públic familiar i recomanat a partir dels 6 mesos d’edat. Posteriorment al espectacle hi haurà oportunitat els xiquets i xiquetes pujen a l’escenari per a jugar amb els diferents elements de l’espe