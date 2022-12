‘Amb la teua vida, no patines’, la campanya de l’Ajuntament de Massamagrell amb la qual es recorden les normes per a circular amb bici i patinet elèctric

Després de la campanya ‘Cuidem Massamagrell’ llançada la setmana passada, l’Ajuntament de Massamagrell ha preparat una altra campanya dirigida a la ciutadania. En aquesta ocasió, el públic objectiu són les persones que circulen amb bicicletes i patinets elèctrics.

Sota el lema ‘Amb la teua vida, no patines’ la iniciativa cerca conscienciar-los sobre l’ús del casc, i altres aspectes diferents com per on s’ha de circular, les velocitats permeses, i els comportaments sancionables.

“Moltes persones que van amb bici o patinet elèctric no circulen correctament, i això pot ser perquè desconeguen les normes. Així que, amb aquesta campanya, pretenem informar la població d’aquells aspectes principals i essencials per a circular adequadament”, explica l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

“A la fi de l’any passat, la Policia Local de Massamagrell ja va col·laborar amb la campanya de la DGT amb l’objectiu de vigilar els patinets que circulaven per les voreres i informar-los que per ací no estava permés circular per la freqüència d’accidents ocasionats a vianants”, afig el regidor de Seguretat Ciutadana, Edmundo Boria.

La campanya “Amb la teua vida, no patines” va ser sol·licitada com a proposta en l’elaboració dels pressupostos 2022, i també comptarà amb una acció a peu de carrer per a donar-la a conéixer personalment a la ciutadania, a més de sortejar un casc entre els participants.