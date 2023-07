Amnistia Internacional demana a Rússia que s’allibere el presoner carletí

Cada dia escoltem l’evolució que està tenint la guerra a Ucraïna, deixant milers de cases enderrocades. Ciutats senceres sense llum ni aigua potable, així com centenars de persones desaparegudes. És el cas del valencià Mariano García Calatayud. Un veí carletí de 75 anys que en març de 2022 va participar en una protesta pacífica contra l’ocupació russa.

Durant aquesta protesta va ser detingut i no s’ha tornat a saber més d’ell. Fins aquest abril, quan les autoritats russes reconegueren formalment la seua detenció. Per això des d’Amnistia Internacional s’està fent una campanya a nivell global per tal de poder traure’l del centre de detenció preventiva de Simferópol, en Crimea.

Es sap que Mariano ha estat torturat gràcies al testimoni de presoners que han sigut alliberats. Per això el què fa Amnistia és demanar que es signe la petició per alliberar-lo entrant a la seua pàgina actuaconamnistia.org i dins de l’apartat de Rússia/Ucarïna, ciutadà espanyol reclòs en règim d’incomunicació.

Tot i això el cas de Mariano no és l’únic. Tot i que no existeixen xifres fiables, hi ha informes de centenars de civils dels territoris ucranians ocupats que han sigut objecte d’una desaparició forçosa per part de les autoritats ruses i que, actualment, estan reclosos il·legalment en règim d’incomunicació. Amnistia denuncia que la detenció secreta és il·legal i la desaparició forçosa és un delicte segons el dret internacional.

