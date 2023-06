Amparo Folgado torna a ser alcaldessa de Torrent

El nou consistori municipal de Torrent s’ha constituït este matí, donat lloc a un canvi de color polític en la institució. Amparo Folgado, del PP, ha sigut elegida Alcaldessa per a comandar este nou govern. Un dels municipis més importants de la Comunitat Valenciana Amb la suma de nou regidors del PP. Més els quatre de VOX, liderat per Guillermo Alonso del Real, es tanca una etapa de negociacions intensa que s’han dut les últimes setmanes. L’anterior Alcalde, Jesús Ros, del PSOE seguirà en el consistori, però esta vegada com a líder de l’oposició junt als dos regidors d’Acord per Guanyar.