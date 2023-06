La valenciana Amparo Palao ha donat a Carlet una conferència titulada “Què sent la nostra xiqueta interior?” enfocada a la intel·ligència emocional. Durant la mateixa s’ha tractat temes com, per exemple, l’autoestima i el ego.

Aquesta conferència l’ha oferit l’associació Tyrius, presidenta de la qual ha comentat que està molt contenta amb la xarrada, perquè a tots els socis pertanyents a l’associació els interessa que s’oferisquen aquest tipus de xarrades.

Per la seua part, la ponent, ha mostrat el seu interès en la inclusió de matèria en perspectiva de gènere als centres educatius, per tal de deconstruir els rols de gènere i fomentar la intel·ligència emocional entre els més menuts.

Aquesta no serà l’unica vegada que Amparo visite la localitat riberenca. Per al proper curs, amb data encara per determinar, tenen programada una altra xarrada, que de segur tindrà la mateixa bona acollida.