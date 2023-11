Segons l’Alcalde, “a l’Alcúdia estem apunt de culminar les actuacions desenvolupades al llarg de 4 anys que garantiran una pressió adequada en totes les vivendes de la població”

Andreu Salom va participar el passat dimecres en la jornada sobre aigües potables que van tindre lloc a Alzira

En una taula redona on va explicar distints aspectes sobre la gestió d’aquest servei. També apuntà les línies de treball que vol seguir al respecte l’Ajuntament de l’Alcúdia

Segons va explicar, l’objectiu immediat és la digitalització de la xarxa. Un procés que l’Alcúdia ja ha iniciat amb la creació de microsectors i que es completarà amb la ja prevista instal·lació de comptadors electrònics en cada punt de subministre.

Per a l’alcalde “amb la digitalització se coneixerà en temps reial la quantitat d’aigua que entra i ix en la xarxa. Amb la qual cosa podrem detectar en temps real qualsevol fuita o incidència”. Aspecte que va ressaltar com a fonamental amb les necessitats de millorar l’ús dels recursos. En un context de canvi climàtic que ja està provocant restriccions en moltes zones d’Espanya.

Dificultats que comporta la renovació de la xarxa d’aigua

També va incidir Salom en les dificultats que comporta la renovació de la xarxa d’aigua potable. Indicant que “a l’Alcúdia existeixen vora 100 kilòmetres de canonades. Amb una vida útil aproximada de 50 anys, per la qual cosa cal renovar 2 kilòmetres cada any”. Va afegir “si cada metre de renovació té un cost de 250€, necessitem mig milió d’euros cada any només per a manteniment”. I posant en context les xifres, va detallar que “l’Alcúdia disposa d’1 milió anual per a totes les inversions: aigua, clavegueram, enllumenat, instal·lacions esportives, culturals, etc. Per la qual cosa és impossible poder renovar a un ritme adequat, un problema que tenim tots els pobles, cadascun a la seua escala”.

Entrant en detalls sobre la gestió, per a Salom “degut al poc pressupost ha sigut fonamental prioritzar els criteris estrictament tècnics a l’hora de decidir els punts sobre els quals actuar. Cosa que ens ha permés en sols una legislatura reduir el consum anual de la població en vora 100 milions de litres d’aigua”. També explicava “que s’ha apostat per actuar en punts clau per tal de fer arribar una pressió adequada a certes zones que venien patint problemes”, indicant que “l’aposta per les obres ordenades des de la base de la xarxa ens ha dut a estar apunt de culminar les actuacions per donar un servei de qualitat a cada racó del poble”.