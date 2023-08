Antella celebra l’èxit mundial de Bárbara Pardo en piragüisme amb un homenatge vibrant

Bárbara Pardo torna a Antella amb una medalla de bronze mundial

L’alcaldessa destaca la constància i l’esforç de Bárbara com a referència per als més joves

Amb una entradeta plena de música, al so d’aplaudiments fervorosos i dalt d’un cotxe descapotable, Antella va rebre ahir a la seua gran campiona, Bárbara Pardo. El poble, amb el cor ple d’orgull i admiració, es va volcar en l’homenatge a la seua esportista, celebrant la medalla de bronze que va aconseguir en el recent mundial de piragüisme celebrat a Alemanya.

No van faltar detalls: flors, la cançó “We are the champions” sonant de fons, i fins i tot una vibrant traca. Tots els presents mostraven el seu orgull, però, sense dubte, qui irradiava una felicitat especial era la mare de Bárbara.

L’alcaldessa d’Antella va voler prendre la paraula per ressaltar l’esforç i la constància inquebrantables de Bárbara, qualitats que l’han portat a aconseguir grans fites esportives. La seua trajectòria serveix ara com un exemple brillant i inspirador per als més joves de la localitat i més enllà.

Emocionada i amb una mirada plena de gratitud, Bárbara Pardo va confessar que aquesta medalla és com “la guinda del pastís” a una temporada plena d’esforç i sacrificis. Amb un missatge ple d’esperança, va animar a tots els nins i nines a perseguir i aconseguir els seus somnis, demostrant que amb treball i determinació, tot és possible.

Finalitzant el seu discurs, no va oblidar expressar la seua profunda gratitud cap als patrocinadors que han acompanyat i suportat la seua carrera. L’emoció es va fer palesa quan va parlar del reconeixement del seu poble, una comunitat que sempre l’ha recolzat i que ahir li va tornar tota l’estima amb aquest vibrant homenatge.

La festa va continuar al llarg de la nit, amb Antella demostrant una vegada més la seua incondicional suport als seus esportistes i la seua capacitat per celebrar els grans triomfs com una gran família.