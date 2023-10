Antella instal·larà càmeres de vigilància davant els últims robatoris

L’Ajuntament d’Antella ha informat de dos robatoris importants enregistrats en instal·lacions públiques en menys d’una setmana.

Un es va produir en el magatzem municipal i un altre a l’auditori.

El consistori ja treballa per reforçar la seguretat mitjançant cambres i alarmes per tal de que els lladres no es senten temptats a tornar a cometre més robatoris.

Segons uns operaris municipals, es van trobar a l’inici de la seua jornada laboral el magatzem desvalisat. Per altra banda, una associació de la localitat havia sol·licitat a l’ajuntament l’ús de l’auditori municipal, i al comprovar la instal·lació abans de cedir-la i es van trobar que tot havia desaparegut. Cablejat, reproductors, micròfons, taules de so i imatge i altres dispositius tecnològics.

L’alcaldessa d’Antella Eugenia García i el regidor d’Esports i Joventut, Benjamín Pérez. Han informat que les investigacions estan obertes per part de la Policia Local esperant la resolució d’aquestes investigacions.