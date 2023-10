El Poliesportiu Municipal d’Antella està vivint una recuperació quasi total, en les seues instal·lacions esportives, amb les dues fases que estan portant-se a terme.

Tal i com han assegurat tant l’alcaldessa de la població, Eugenia García, com el regidor d’Esports, Benjamín Pérez. Amb les ajudes econòmiques aplegades des de València estan portant-se a terme la remodelació d’algunes de les àrees d’aquest poliesportiu. Com la pista de frontennis, la incorporació d’un rocòdrom, un cap per a futbet o també obrir l’espai social amb servei de cafeteria per a totes les persones usuàries del poliesportiu com a les diferents associacions que necessiten un lloc per a reunir-se.

Sens dubte, un espai obert que convida a socialitzar i a la pràctica d’esport.