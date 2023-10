Antella presenta el I Festival NÒDUL que es celebrarà a La Vall del Xúquer

Antella ha sigut l’epicentre de la presentació de la primera edició del festival NODUL, esdeveniment que es celebrarà a la Vall del Xúquer de l’11 al 15 d’octubre.

Nòdul es presenta com una festa per a celebrar la cultura, el patrimoni i la comunitat local de la vall situada a la comarca de la Ribera Alta. Un esdeveniment transformador que reivindica la riquesa del territori i convida a tots a participar en una experiència cultural. Amb diversos nexes d’unió, com és la pròpia cultura, la música i el turisme. Al temps que promou el treball en xarxa com a plataforma de difusió i dinamitza les poblacions. Aquest festival es celebrarà a Alcàntera del Xúquer, Antella, Beneixida, Cotes, Càrcer, Gavarda, Sellent y Sumacàrcer amb diferentes actuaciones artísticas per a tots els públics.

Així ho ha declarat l’alcaldessa d’Antella Eugenia García. Qui ha destacat en la presentació que aquest festival també serevirà per impulsar nous talents i donar veu a la llengua valenciana.

Artistes consagrats com Dani Miquel i altres que són noves promeses, Esther, Ginestà, Marala, Maestro Espada i l’Home Brut, entre altres, desfilaran pels escenaris de la Vall del Xúquer en el I Festival NÒDUL.