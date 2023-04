Economia dona suport a APIP en la creació de les EGM dels polígons de Paiporta i ofereix recursos municipals

La Regidoria informa a l’empresariat industrial sobre el portal d’ocupació per a contractar a personal i l’oficina GVANext per a sol·licitar fons europeus

La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç de Paiporta ha donat suport a l’Associació de Polígons de Paiporta (APIP). En una nova trobada per a continuar avançant en la creació d’Entitats de Gestió i Modernització (EGM) dels polígons paiportins.



El consistori ha explicitat, amb la presència en la trobada de la regidora d’Economia, Olga Sandrós. La seua aposta per a que l’empresariat industrial de la localitat s’associe a APIP i continue amb el procés que hauria de cristal·litzar en el naixement de les EGM.

Optar a les màximes ajudes



Aquestes entitats afavoreixen la competitivitat dels polígons. Són fonamentals per a optar a les màximes ajudes i suposen un pas endavant en la professionalització en la gestió de les àrees industrials. A més d’atreure talent i desenvolupar un paper d’interlocució que facilita la comunicació amb l’Ajuntament.

Per a Sandrós, «és fonamental que les empresàries i els empresaris dels polígons s’unisquen i facen un front comú a través d’APIP i de les EGM que està intentant crear. Ja que això els donarà més força, atreurà noves inversions i farà encara més atractius els polígons paiportins que. Per ubicació i per serveis, són ja un referent de la comarca».



La creació de les EGM «és una oportunitat única per a millorar els tres polígons. Des de l’Ajuntament els oferim tot el nostre suport. Per a que continuen avançant en aquest camí, que repercutirà de manera positiva en l’economia paiportina en el seu conjunt».



Els tres polígons paiportins, L’alqueria de Mina, La Pasqualeta i L’Estació, ocupen una superfície total de més de 573.000 mentres quadrats, amb 178 empreses i 247 propietàries i propietaris. Per a poder constituir les EGM, s’han de sumar el 51% de les propietats de cada àrea. Aquest és el procés que està encapçalant l’APIP, que compta amb el suport de l’Ajuntament.



Serveis municipals a l’empresariat



En la mateixa trobada, la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç ha donat a conéixer alguns dels serveis que poden fer servir les empreses dels polígons. Com són el nou portal d’ocupació, on poden penjar ofertes de treball per a la ciutadania de Paiporta, al web paiporta.portalemp.com/, així com l’oficina GVANext. Que informa sobre les possibilitats de les empreses de sol·licitar fons europeus.

Per a informar-se sobre aquestes ajudes, es pot contactar amb el Centre de Formació Ocupacional, seu de la regidoria, al telèfon 963972474, o acostar-se al carrer Santa Anna número 35.