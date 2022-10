Catarroja aprova un pressupost de 845.280 euros per a la seua residència municipal Francisco Ramón Pastor

El Consistori aportarà 30.000 euros extra per a la finalització de les obres de reforma que estan previstes per al primer trimestre de 2023

El Consell de la Residència Municipal de Catarroja Francisco Ramón Pastor, presidit per l’alcalde, Jesús Monzó, ha aprovat el seu pressupost per a l’exercici 2023 per valor de 845.280 euros. Es tracta d’un increment considerable de prop de 50.000 euros respecte al del present curs degut a l’increment del cost dels subministraments i a corresponent la pujada del 3,5% de l’IPC del salari de les persones treballadores del centre municipal.



“Des de l’Ajuntament estem sempre pendents a totes les peticions de la nostra residència, com ve a ser l’adequació del centre, unes obres en les quals hem aportat 30.000 euros més del que es preveu degut a la pujada del cost dels subministraments, però que gràcies a l’esforç econòmic de les dues parts, estaran llestes dins del termini estimat”, explica Jesús Monzó. Aleshores, l’Ajuntament reaferma el seu compromís afegint 30.000 euros a l’inversió de 150.000 que ja havia fet en l’esmentada reforma.



Els 33 residents amb els quals compta el centre podran tindre en els pròxims mesos les instal·lacions que complisquen els nous estàndard marcs per la Conselleria de Polítiques Inclusives. Una obra que redunda, no sols en el compromís municipal per complir la normativa, sinó també en l’interés pel benestar de les persones que resideixen en ella.



El pressupost de la residència Francisco Ramón Pastor prové del contracte programa de Conselleria i de l’aportació de l’Ajuntament de Catarroja. Aquesta ajuda municipal contribueix a poder reforçar la plantilla amb nou personal contractat per acumulació de tasques.