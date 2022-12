Aquesta segona edició se celebrarà del 28 al 30 de desembre de 2022

El Congrés Internacional de Trompes Guadassuar reunirà més d’un centenar de participants relacionats amb aquest instrument de la família de vent-metall. La cita ofereix, per segon any consecutiu, la possibilitat de gaudir de classes magistrals, concerts, tallers i exposicions entorn a la trompa.

Enguany es dona la circumstància especial que comptará amb la destacada presència de Radegundis Tavares, President de la International Horn Society, l’entitat més important que agrupa nivell internacional a trompes professionals i amateurs, i amb la professora de trompa de la Juilliard School of Music de Nova York, la qual és referent mundial per a qualsevol músic, Jennifer Montone.

L’elenc de professors inclou a alguns dels intèrprets i professors més destacats del panorama internacional, com Timothy Jones (Anglaterra), trompa solista de la London Symphony Orchestra i professor de trompa en el Royal College of Music; Jennifer Montone (els Estats Units), trompa solista de The Philadelphia Orchestra i professora de trompa de The Juilliard School of Music de Nova York; Radegundis Tavares (el Brasil), president de la International Horn Society i professor de trompa de la Universitat Federal de Rio Gran do Nord; Lene Skomedal (Suècia), trompa freelance i professora de Ioga; Loris Antiga (Itàlia), trompa del Gran Teatre La Fenice de Venècia; Maxime Tomba (França), trompa greu de la Orchestre de Chambre de Genève, i Christian Morabito (l’Argentina), membre de l’Orquestra Filharmònica de Buenos Aires i del quartet Bayres Horns.

A més, el congrés compta també amb els més destacats trompistas de l’estat com María Rubio, trompa solista de l’Orquestra de València; Manolo Pérez, trompa del quintet Spanish Brass; Inés González, trompa solista de l’Orquestra Simfònica de Tenerife; Javier Bonet, trompa de l’Orquestra Nacional d’Espanya; Miguel Martínez, professor del Conservatori Professional de Música “Mariano Pérez Sánchez” de Requena; Anna Sanz, professora de trompa del Conservatori Professional de Música de Tortosa; i Elisa Andreu, professora de trompa del Conservatori Professional “Francesc Peñarroja” de La Vall d’Uixó.

Conferències i CITGUAD Jr.

A més dels tallers de trompa natural, repertori orquestral, música de cambra i de creació musical que impartiran alguns dels artistes anteriorment esmentats, es realitzaran tres conferències. La primera, titulada Construcció de filtres i sordines, la impartirà Toni Romera, de Romera Brass; la segona, Arnold Jacobs, història i metodologia, serà a càrrec de Christian Morabito; i la tercera, La trompa, desmuntatge i neteja de la maquinària, estarà a càrrec del lutier Wilmer Ramírez.



Dins de la programació del Congrés Internacional de Trompes de Guadassuar hi ha una secció molt important, el CITGUAD Júnior, orientada al públic infantil i juvenil, niñ@s que des de primerenca edat estan estudiant la trompa i per als quals s’han organitzat una sèrie d’activitats específiques.

6 concerts

Com no podia faltar, la prèvia del CITGUAD serà el dia 23 de desembre: una representació del congrés realitzarà un concert per a l’Associació de Guadassuar d’Amics i Familiars de malalts d’Alzheimer (AGUAFA), on el públic podrà gaudir de les melodies i els sons d’aquest meravellós instrument.

Ja dins dels tres dies que durarà el CITGUAD, l’Auditori de Guadassuar serà l’escenari de tots els concerts, començant per l’inaugural, el 28 de desembre de 2022 a les 19.30h, que sota el títol Original works for horn, comptarà amb els solistes:

Christian Morabito, Javier Bonet, Pedro Blanco, Loris Antiga, María Rubio, Miguel Martínez i Josep Furió, acompanyats al piano per Antonio Morant, en el qual es realitzarà l’estrena absoluta de Appel per a trompa sola de Joan Magrané.



El dia 29 hi haurà una cita doble, a les 12.45h el concert del CITGUAD Horn Ensemble, format per les trompistas María Rubio, Jennifer Montone, Lene Skomedal, Inés González, Lorena Corma, Anna Sanz, Elisa Andreu i Raquel Jiménez. A les 19.30h, se celebrarà Paxman Concert amb Spanish Brass acompanyats pels trompes solistes Timothy Jones, Maxime Tomba, Lene Skomedal i Loris Antiga. El concert comptarà amb l’estrena de les obres Fugatto and Swing del valencià Miguel Guerra i Knight of Shadow del francés Pierre Badol per a quintet de metalls i trompa solista.



El 30 de desembre la cita serà també doble, a les 12.45h., el concert Film Music Concert by students, i a les 19.30h., Trompa i banda, que comptarà amb els trompes: Jennifer Montone i Radegundis Tavares acompanyats per la Banda Simfònica Sta. Cecília de Guadassuar, dirigida per Juan Carlos Civera. En aquest concert s’estrenaran dues obres per a banda i trompa solista: Concert per a trompa del compositor brasiler Fernando Deddos i Those weren’t just electryc bycicles del compositor valencià

Santiago Peláez.



Per a més informació: www.citguad.com

Vídeo resumeixen de l’edició de 2021 https://youtu.be/d0oh1j1ue2i