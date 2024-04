La primera zona de presa de mostres de materials han sigut el tram VII del Jardí del Túria, enfront del Museu de Belles arts, el Cementeri Vell de Paiporta i l’antic escorxador municipal de Borbotó

De cada mostra s’extraurà una làmina prima de 3×3 centímetres i un gruix inferior a un foli

La Secció d’Arqueologia del Servici de Patrimoni Històric i Artístic de l’Ajuntament de València ha iniciat l’extracció de mostres de les restes del monument que tenia dedicat Joaquín Sorolla a la platja de Llevant del Cabanyal, a fi de confirmar la seua procedència i autenticitat.

Com ha explicat el regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, “esta presa de mostres forma part de l’encàrrec que realitzem a la fi de l’any passat a la Secció d’Investigació Arqueològica Municipal (SIAM) d’inventari i catalogació de les restes de l’antic monument a Sorolla. L’encàrrec inclou igualment la realització d’un estudi previ per a la reconstrucció del conjunt en el seu emplaçament original, a la Platja del Cabanyal.

Des de l’actual Corporació municipal, volem, a través d’esta iniciativa, donar continuïtat en el temps a l’Any Sorolla, però, sobretot, rescabalar el deute d’esta ciutat amb uns dels seus fills més il·lustres, retornant el citat monument a l’escenari natural de les seues creacions”.

Segons l’estudi, que avaluarà la viabilitat de la reconstrucció del monument, s’indica que en la seua construcció es van utilitzar gran part dels materials de l’antiga façana de la Real Fàbrica i Escola Argenteria Martínez de Madrid, construïda l’any 1792. Esta façana va ser adquirida pel mateix Sorolla i traslladada a la seua ciutat d’origen, València, entre 1917 i 1920.

Esta presentava un pòrtic avançat amb dos columnes d’orde dòric i dos cossos laterals reculats amb quatre columnes dòriques cadascun, rematada en els seus extrems per dos pilastres, dipósits d’aigua integrats en façana, i sobre el cos avançat un àtic en el qual anys després es va incorporar el grup escultòric de Minerva premiant a les Arts.

Els materials utilitzats en la seua construcció van ser el granit de la Serra de Guadarrama en columnes, pilastres, arques, cornises i pedestals i la pedra calcària de Colmenar en bases i capitells.

D’esta manera, l‘estudi acreditarà la procedència dels materials i l’autenticitat de les peces, per a això s’han iniciat els corresponents contactes amb l’Institut Geològic i Miner d’Espanya. Com a part d’este, l’Ajuntament de València, a petició del Servici d’Investigació Arqueològica Municipal (SIAM), ha encarregat a l’empresa valenciana Assessorament i Diagnòstic per a la Conservació i Restauració un estudi petrogràfic mitjançant microscòpia òptica amb llum transmesa polaritzada en làmina prima (MO-LT), de deu mostres de pedra de diversos elements arquitectònics que van poder ser emprats en el monument a Sorolla erigit sobre una tribuna elevada amb vista a la mar Mediterrània.

En concret, l’encàrrec contempla la preparació de deu mostres de pedra per al seu estudi petrogràfic, el lliurament de les làmines primes i retallades, la documentació gràfica i fotogràfica del procés, així com la presa de mostres per personal tècnic de l’empresa en el seu lloc de depòsit i l’enviament de les mostres i els sobrants a l’Institut Geogràfic i Miner d’Espanya.

La primera zona de presa de mostres de materials han sigut el tram VII del Jardí del Túria, enfront del Museu de Belles arts, el Cementeri Vell de Paiporta i l’antic escorxador municipal de Borbotó. El treball continuarà este divendres, 19 d’abril, en el solar de Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Isidre, on igualment es tenen localitzats nombrosos vestigis de l’antic monument a Sorolla.