Arranca a Paterna la 6a campanya de neteja intensiva per a baldear i desinfectar carrers, contenidors i mobiliari urbà de tots els barris

Durant els mesos d’abril i maig, l’Ajuntament de Paterna desplega un operatiu especial per a netejar de manera exhaustiva. Carrers, voreres, places, jardins, contenidors, papereres, fanals i altres elements del mobiliari urbà dels diferents espais públics de la ciutat

Aquesta campanya intensiva, de caràcter anual i executada a través de l’empresa adjudicatària del servei de neteja. Es complementa amb els treballs de hidrolimpieza de zones verdes escomesos per la Brigada d’Adorn de l’empresa pública GESPA. Amb tots els operatius de neteja viària ordinària

L’Ajuntament de Paterna ha posat en marxa els treballs de la qual serà la 6a campanya municipal de neteja en tots els barris. Una actuació que el consistori executa una vegada a l’any. Per a mantindre la higiene i salubritat de tots els elements urbans i espais públics de la ciutat.

Amb la finalitat d’higienitzar en profunditat carrers, places, zones verdes, fanals, papereres, embornals, etc. El consistori, a través del servei municipal de neteja, ha desplegat un dispositiu especial de neteja que s’estendrà durant els mesos d’abril i maig.

Un operatiu conformat per quatre peons de neteja, un furgó hidrolimpiador, una escombradora, una cuba d'aigualeig i un peó amb desbrossadora

Durant aquest temps, un operatiu conformat per quatre peons de neteja, un furgó hidrolimpiador, una escombradora, una cuba d’aigualeig i un peó amb desbrossadora. S’encarregaran d’agranar, baldear i desinfectar exhaustivament els carrers, voreres, contenidors així com la resta d’elements urbans de cadascun dels barris de la ciutat.

Així ho ha anunciat el regidor de Serveis i Barris, Vicente Sánchez. Qui ha destacat que “una de les prioritats d’aquest equip de govern és mantindre la ciutat el més neta possible durant tot l’any. Un objectiu que aconseguim amb aquesta intervenció de neteja extra. Que ens permet optimitzar la bona conservació i neteja de tots els components urbans de Paterna”.

Referent a això, Sánchez ha afegit que “aquesta nova campanya intensiva es complementa amb els treballs de hidrolimpieza de zones verds. Per part de la brigada d’Adorn de l’empresa pública Gestió i Serveis de Paterna (GESPA). Durant l’any i amb tots els operatius de neteja viària ordinària que es realitzen diàriament. Així com altres extraordinaris que duem a terme per a la posada a punt en els diferents actes i esdeveniments culturals, festius i esportius que se celebren en el municipi”.

De la mateixa manera, aquest dispositiu especial es coordina a més amb el servei de recollida de mobles i estris, amb l’Ecoparc i l’Ecoparc mòbil. Amb la informació que transmet el consistori de forma regular a través dels seus canals de comunicació per a facilitar els escombratges i aigualejos.