La Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset ha acollit, este matí, la presentació de la 7ª edició de la biennal internacional de ‘Dona i Cinema’. El festival se celebrarà del 27 de gener al 4 de febrer en el Centre de Cultura Contemporània Octubre i en els Cinemes Babel.

La Secció Oficial està composta per 60 pel·lícules dividides en 6 categories: llargmetratge ficció, llargmetratge documental, curtmetratge ficció i documental, videoart i animació.

Hi ha una representació total de 18 països. La majoria espanyols, però també podrem descobrir mirades de l’Iran, Alemanya, els Estats Units, Lituània, França, Itàlia, el Brasil i l’Argentina, entre altres

Perquè a més de les pel·lícules i curtmetratges que es podran visionar, el festival també organitza diferents activitats paral·leles

Dona i Cinema porta 12 anys sent pioneres en la defensa de la igualtat a través de les diferents mirades. Convertint-se en un festival de la vida cultural de la ciutat. Com a novetat, Alcàsser, com a subseu, acollirà, el mes de febrer, la projecció d’una selecció audiovisual, així com el palmarés d’aquesta edició amb l’objectiu de «desestigmatitzar la població