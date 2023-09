Arranca el Campus Pilota Valenciana de Foios amb èxit de participació

Una trentena d’alumnes descobreixen les diferents modalitats de la Pilota aquesta edició

L’Ajuntament de Foios ha arrancat el seu Campus Pilota Valenciana. Per a promoure la pràctica d’aquest esport i oferir una alternativa d’oci saludable per a la joventut del municipi

Aquesta nova edició compta a més amb èxit de participació, amb una trentena d’alumnes que s’han inscrit.

El campus va començar ahir al Poliesportiu de Foios i fins al pròxim dijous, 7 de setembre l’alumnat realitzarà tota classe d’activitats relacionades amb la Pilota Valenciana. A més de descobrir les modalitats de galotxa, raspall o frontó, i de disputar partides. També es divertiran amb jocs aquàtics en la piscina municipal i activitats multiesportives.

“Volem que Foios es consolide com a referent de la Pilota, com sempre ha sigut. També a través d’aquest campus, on la infància i la joventut poden iniciar-se en la seua pràctica de forma molt divertida“. Ha explicat la regidora d’Esports, Emma García.

L’edil ha assenyalat que és un campus que compta amb un preu de tan sols 16 euros i que el pròxim curs que comença també al setembre en l‘Escola Municipal de Pilota Valenciana és gratuït. “Arranca el Campus Pilota Valenciana de Foios amb èxit de participacióer la qual cosa facilitem que qualsevol persona puga descobrir des de dins aquest esport”.

“Enguany, com a novetat, celebrem el campus la setmana prèvia a la Tornada a Escola i no en acabar el curs. D’aquesta manera, afavorim la conciliació familiar i laboral en aquestes dates en les quals molts pares i mares ja han hagut de tornar al treball”, ha afegit.

García considera que aquesta modificació de dates, el treball diari del Club Pilotari de Foios al costat de la regidoria d’Esports o la visibilització d’aquest esport a través del Trofeu ‘El Flaret’ durant les festes. Amb partides al carrer, han portat a aquest augment significatiu d’inscripcions, que ha suposat ampliar el nombre de monitors i recursos previstos.