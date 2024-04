Arranca el projecte europeu VERDEinMED per a reduir els residus tèxtils al Mediterrani

CTA (Corporació Tecnològica d’Andalusia) i Consorci de la Ribera són les dues úniques entitats espanyols participants en aquesta iniciativa que reuneix 10 socis i 15 associats d’11 països.

El projecte VERDEinMED està co-finançat amb prop de 3 milions d’euros pel programa Interreg Euro-MED per a impulsar l’Economia Circular en el sector tèxtil.



El projecte europeu VERDEinMED, “PreVEnting and ReDucing the tèxtils waste mountain in the MED area”, ha iniciat els seus treballs per a reduir els residus provinents de la roba i millorar la circularitat del sector tèxtil a la regió mediterrània. La iniciativa, co-finançada amb prop de 3 milions d’euros pel programa Interreg Euro-MED, va celebrar la seua reunió de llançament al febrer a Grècia.

VERDEinMED reuneix 10 socis i 15 entitats associades d’11 països, entre els quals es troben centres d’investigació, empreses, organitzacions no governamentals, administracions públiques, clústers i cooperatives. Corporació Tecnològica d’Andalusia (CTA) i Consorci de la Ribera són les dues úniques entitats espanyoles participants en el projecte.

Segons dades de la Unió Europea (UE), els ciutadans generen 12,6 milions de tones de residus tèxtils a l’any, dels quals només el 22% es recull per a la seua reutilització o reciclatge. A més, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) assenyala que la indústria tèxtil consumeix grans quantitats d’aigua, i és també la segona més contaminant, després de la petroliera.

“Els països del Mediterrani ens enfrontem al repte comú de la sequera, per la qual cosa en VERDEinMED impulsarem la sostenibilitat de la cadena de valor tèxtil, fomentant així l’aprofitament dels recursos hídrics i reduint la petjada de carboni de la seua indústria”, afirma Chrysovalantis Ketikidis, investigador associat del Centre d’Investigació i Tecnologia-Hellas (CERTH) de Grècia i coordinador del projecte.

VERDEinMED dedicarà gran part dels seus esforços a les empreses tèxtils, donant suport a la seua adopció de processos i tecnologies centrats en l’economia circular. Alineat amb la Directiva Marc sobre Residus, que ordena la recollida selectiva de tèxtils per a 2025, i amb l’Estratègia de la UE per a Tèxtils Sostenibles i Circulars, el projecte pretén crear un model innovador de producció i consum. Així, VERDEinMED buscarà generar un impacte positiu en la societat, el medi ambient i l’economia, proposant processos més eficients en costos i recursos.

Eines per a promoure la circularitat

VERDEinMED és un dels 14 projectes temàtics aprovats pel programa Interreg Euro-MED i la seua missió Economia Sostenible i Innovadora, i un dels dos que aborda l’economia circular. Al llarg dels seus 33 mesos de duració, els seus socis desenvoluparan eines per a facilitar la transició cap a la circularitat i la sostenibilitat en el sector tèxtil, abastant qüestions crítiques com les tècniques de producció industrial, els hàbits de consum de roba dels ciutadans o les opcions disponibles per a la seua reutilització i reciclatge.

La creació d’una Brúixola Verda, entesa com un compendi d’eines i coneixements generats en VERDEinMED, serà la base per a integrar les diferents activitats que desenvoluparan els seus socis. Entre elles es troben la creació de hubs regionals o nacionals, l’establiment d’una plataforma de coneixement i la creació d’un servei de suport a empreses, polítics i ciutadans.

25 entitats mediterrànies

El projecte VERDEinMED, llançat al gener de 2024, reuneix 10 socis de 7 països: Bulgària, Eslovènia, Espanya, Grècia, Itàlia, Macedònia del Nord i Portugal. A més, compta amb 15 associats que difondran el missatge de VERDEinMED en la zona de cooperació de Interreg Euro-MED. Amb la col·laboració d’institucions de Bèlgica, Líban, Tunísia i Turquia, són 11 els països que participen en la iniciativa. A continuació, es troben les llistes dels socis i associats del projecte.

Socis:

• CERTH – Centre d’Investigació i Tecnologia de Hellas, Grècia (Coordinador)

• Corporació Tecnològica d’Andalusia, Espanya

• Consorci de la Ribera, Espanya

• Associació Búlgara de la Moda, Bulgària

• CITEVE, Portugal

• Confindustria Umbria, Itàlia

• Diadyma S.A., Grècia

• e-Zavod, Eslovènia

• Legambiente, Itàlia

• Associació de Comerç Tèxtil – Clúster Tèxtil (TTA-TC), Macedònia del Nord

Associats:

• Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), Tunísia

• Universitat Americana de Beirut, Líban

• BURSA Fashion Week, Turquia

• Cambra de Comerç i Indústria Búlgar-Romanesa, Bulgària

• Ajuntament de Narni, Itàlia

• Dali Sport, Eslovènia

• Vam donar Kozanis, Grècia

• Insieme Società Cooperativa Sociale a.r.l., Itàlia

• Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, España

• Moden Vikend Skopje, Macedònia del Nord

• Ajuntament de Vila Nova de Famalicão, Portugal

• SASIA – Reciclagem de Fibres Têxteis S.A., Portugal

• Sistema Moda Itàlia – Federazione Tessile e Moda, Itàlia

