Sota el lema ‘Bonrepòs i Mirambell Participa’, la setmana vinent arrancarà la 7a edició dels pressupostos participatius del municipi. Un any més, els veïns i veïnes tindran l’oportunitat de decidir en quins projectes municipals inverteix l’Ajuntament parteix del pressupost de 2022. En total, es destinaran 30.000 euros per a desenvolupar els projectes més votats per la ciutadania.

Del 2 al 22 de maig estarà activa la Fase 1 dels pressupostos participatius de 2022. Durant aquestes tres setmanes, qualsevol persona major de 16 anys i empadronada a Bonrepòs i Mirambell podrà presentar un projecte d’inversió amb un límit aproximat de 10.000 euros.

Les persones interessades a participar podran presentar el seu projecte de manera telemàtica, través de la web de l’Ajuntament, per correu electrònic en l’adreça registro@bonreposimirambell.es, o de manera presencial a l’Ajuntament.

Des de la regidoria de Participació Ciutadana, liderada per Mª Carmen Laso, s’anima a tots els veïns i veïnes a participar en aquesta nova edició dels pressupostos participatius.

“És fonamental la col·laboració veïnal perquè ningú millor que ells sap quines són les necessitats del municipi i, per tant, quina obra o inversió consideren essencial per a millorar el nostre poble”, ha apuntat Laso.

L’any passat, es van invertir 30.000 euros en l’adaptació d’un parc infantil com a parc inclusiu per a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional, es van realitzar millores en el mobiliari del parc dels Paellers i es van comprar tarimes regulables per a ampliar els escenaris.

Per a més informació pot consultar-se l’apartat “Pressupostos Participatius 2022” de la pàgina web municipal.

Una vegada conclosa la Fase 1, arribarà el moment de l’estudi i valoració de les propostes pels tècnics municipals, que es realitzarà del 23 al 31 de maig, i, finalment, tindrà lloc la fase de votació, de l’1 al 20 de juny

