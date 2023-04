Hui 19 i demá 20 d’abril arriba l’edició número XIV de la Trobada de Rescat en Accidents de Trànsit organitzada pel Consorci Provincial de Bombers de València, i que es celebrarà a la localitat de l’Eliana.

La zona de maniobres s’hi ha instal·lat a la Plaça Europa. On el públic hi podrà gaudir des de les grades d’esta trobada especialitzada en les maniobres de rescat en accidents de trànsit. Veient com hi participen els diversos equips tant de matí com de vesprada.

Este tipus d’encontres organitzats pel Consorci de Bombers de València s’hi emmarquen en les activitats de l’Associació Professional de Rescat en Accidents de trànsit, APRAT. Que promou aquests esdeveniments en l’àmbit nacional, i han comptat amb el suport Ajuntament de l’Eliana.

L’objectiu de la Trobada de Rescat en Accidents de Trànsit, de la que el Consorci ja ha organitzat catorze edicions. És potenciar la formació dels bombers i bomberes del Consorci especialment en matèria d’excarceracions. Per això s’hi han preparat tota classe de simulacions i desafiaments tècnics. Que incentiven la millora contínua del personal del Consorci enfront d’esta classe de situacions. Cal recordar que el Consorci és capdavanter en matèria d’excarceracions en rescat de trànsit. Sent hui en dia el Campió Mundial després de la competició celebrada en 2022 a Luxemburg.

L’any 2022 el Consorci hi va rebre més de 800 avisos per accidents de trànsit

La importància de les excarceracions es veu a les xifres: sols l’any 2022 el Consorci hi va rebre més de 800 avisos per accidents de trànsit. En més de 300 hi havia persones atrapades on els bombers hi van haver de rescatar els ocupants dels vehicles. Unes tasques molt delicades, ja que en tot moment els efectius del Consorci han de dur a terme estes feines amb ferramentes. Tècniques i protocols que hi necessiten gran precisió.

El COMENEX, el Comité d’Encontres d’Excarceració del Consorci, ha treballat un any més de manera intensa per fer realitat esta trobada. En la que hi ha inscrits vora 40 equips de línia classificatòria i no classificatòria. A més s’hi ha convidat a altres cossos de bombers d’Espanya i alumnat en formació . El dijous de vesprada es coneixerà l’equip guanyador, que serà el representant del Consorci a l’encontre nacional de Sevilla del proper mes de maig.