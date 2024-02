Arranca la XVI Edició de la Setmana de l’Economia d’Alzira

Alzira ha inaugurat este dilluns la setzena edició de la Setmana de l’Economia

Fins el proper divendres reunirà a més de 50 ponents

Fins el proper divendres reunirà a més de 50 ponents en una vintena de conferències. Que tractaran una gran diversitat de temes, desde la industria fins la macroeconomía, passant per la ocupació, les noves tecnologies, o la situació al camp.

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Agencia de Desenvolupament Local d’Alzira i l’Associació Empresarial de la ciutat. Consolida esta aposta per unes jornades que congreguen un gran nombre d’experts i que fan d’Alzira un referent i l’epicentre econòmic, laboral i de noves tecnologies de la Comunitat.

Des del consistori, tant l’alcalde, Alfons Dominguez, com la regidora de desenvolupament econòmic. Gemma Alós, han destacat esta setmana com una gran oportunitat de donar informació i formació sobre els temes més actuals a tots aquells que vullguen.

La inauguració ha comptat amb la presència de Jordi Llinares, de la Direcció General de Programes Industrials. Que ha posat en valor com unes jornades com aquestes poden impulsar el potencial econòmic d’una localitat.

El president de l’Associació d’Empresaris d’Alzira, Raúl Tudela, ha destacat com d’arrelada està esta setmana a Alzira i l’impacte que té no sols al teixit empresarial de la ciutat. Si no a qualsevol espectador que acudisca a les ponències.

Per últim, Carmen Herrero, responsable d’IDEA, es va mostrar entusiasmada davant esta setzena edició. Va voler agraïr al seu equip l’esforç i la dedicació per fer d’esta setmana un referent a nivell nacional.

La inauguració ha comptat amb l’Actuació del Club de Gimnàstica Rítmica Murta Alzira. Les ponències del reconegut empresari Emilio Duró “L’èxit empresarial basat en una actitud mental positiva”. “Tecnología, noves plagues i repercussió econòmica” al càrrec d’experts de la UPV i AVA Asaja, i “Razoptimismo”, de Lucca Lazzarini.

Un gran dia que dóna l’inici a una setmana que promou l’aprenentatge, compartit i enriquidor.