Arranca l’Estiu esportiu de Paiporta amb més de 150 participants

L’activitat té com a objectiu la pràctica esportiva d’una forma lúdica i educativa, afavorint, a més, la conciliació de la vida laboral i familiar en temps de vacances escolars.

Aquesta setmana ha començat al poliesportiu de Paiporta l’Estiu esportiu, activitat organitzada per la Regidoria de Joventut i Esports i el Servei Municipal d’Esports (SME). L’activitat, dirigida a xiquetes, xiquets i joves de 8 a 16 anys-. Té com a objectiu fomentar la pràctica d’esport i un estil de vida saludable. Així com afavorir la conciliació laboral i familiar una vegada ha finalitzat el curs escolar.

Els més de 150 participants gaudiran durant les properes setmanes de la pràctica de diferents esports i jocs d’una forma lúdica i divertida. L’aigua també serà protagonista en l’Estiu esportiu, amb banys diaris a la piscina lúdica municipal per a refrescar-se i combatre la calor.



Maribel Albalat, alcaldessa de Paiporta, en visita a l’Estiu esportiu ha destacat, «és important per a nosaltres vore com l’estiu esportiu es consolida, fent que xiquetes i xiquets puguen gaudir de l’estiu amb activitats lúdiques esportives que fomenten en elles i ells hàbits saludables».

Huit monitors i un coordinador vetlaran pel bon funcionament de l’activitat que es perllongarà fins al 28 de juliol.