La Falla Plaça Malva d’Alzira ha donat el tret d’eixida a una nova edició. La que fa 31, de la seua Setmana Cultural amb l’acte d’inauguració d’una programació repleta d’actes que s’allargaran fins el pròxim 21 de febrer.

La jornada inaugural va servir per a obrir al públic les dues exposicions que formen part de l’àmplia programació. “Pinzellades” de Rosa M.Juanes i Ignacio Pérez Otero. Una exposició on els dos artesans s’ajunten per a mostrar el que poden fer les persones quan se reinventen”

Per altra banda, “Cobertes” ens convida a fer un viatge per la trajectòria artística i cultural de la comissió de la falla Plaça Malva d’Alzira.

Entre les activitats programades estos dies, hi ha presentacions de llibres, recitals de poesia, animació lectora per a xiquets i xiquetes i la presentació del llibre de la falla Tro d’Avís 2023.

A més, enguany, el Guardó d’Or serà per a l’artista plàstica, gestora cultural i poetessa alzirenya Alba Fluixà.

La guardonada ha reconegut que és “un honor” rebre un reconeixement amb tanta trajectòria.

L’acte d’entrega del guardó tindrà lloc el dia 9 de febrer, a la Casa de la Cultura, després de la presentació del llibre de la comissió Tro d’avís i estarà conduït per David Vid.