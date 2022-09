Demà dimarts comencen les sessions d’estudi, anàlisi i deliberació del jurat per a la remodelació de la plaça de l’Ajuntament. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la delegada de Participació Ciutadana, Elisa Valía, han anunciat este dilluns l’inici de les reunions del jurat, i han presentat els resultats del procés de participació convocat sobre els projectes finalistes del concurs.

Durant les pròximes setmanes, el jurat qualificador avaluarà les propostes finalistes que van arribar a l’última fase del concurs, cinc projectes seleccionats entre un total de 22 per les seues característiques adaptades a les directrius plantejades per la ciutadania en el procés participatiu impulsat amb anterioritat, i per la versatilitat de les solucions plantejades per als usos de la plaça, tal i com explica Elisa Valía.

La plaça té una superfície total de 12.000 metres quadrats i havia de ser remodelat sota un conjunt de criteris, com el manteniment del seu caràcter per als vianants, la renovació dels llocs de flors, que dispose de fonts per a beure, de banys públics, d’ombra i de vegetació, que compte amb una zona per a plantar la falla o disparar la mascletà, i que a més no incremente el nombre de terrasses.

Una vegada conegut el projecte guanyador i a l’equip encarregat de la seua redacció, este haurà d’entregar el projecte complet en sis mesos. L’objectiu és que, en acabar el mandat del govern actual, el projecte estiga aprovat.