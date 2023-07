Arranquen les obres de reforma del CEIP Carles Salvador

El projecte contempla l’ampliació de la planta baixa de l’edifici principal de Primària i un porxo en la zona d’accés

Les obres també inclouen l’habilitació de tres aules més en Infantil i una zona de jocs separada de la de Primària

La inversió prevista per a esta actuació ascendix a 1,4 milions d’euros, en el marc del Pla Edificant

L’Ajuntament de València ha iniciat les obres del projecte bàsic i d’execució de reforma del CEIP Carles Salvador. Que suposarà una inversió de 1,4 milions d’euros i que té un termini previst d’execució de les obres de set mesos.

La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha anunciat el començament de les obres de reforma. Que

permetran ampliar les dotacions del centre escolar, amb un increment de les aules, una millora de les zones d’esplai i una redistribució dels espais docents.

Els treballs corren a car de la mercantil Globalklee, SLU-CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento. Adjudicatària del concurs efectuat al maig de l’any passat per un pressupost d’1.411.269,96 euros.

Ampliació de la planta baixa de l’edifici principal d’Educació Primària

Tal com ha subratllat la regidora Climent, les obres d’adequació i ampliació previstes per al CEIP Carles Salvador preveuen, en primer lloc, l’ampliació de la planta baixa de l’edifici principal d’Educació Primària. De manera que es puga disposar d’una cuina i un menjador de majors dimensions que els espais actuals, per a poder donar servici a les necessitats del col·legi.

També en este edifici es realitzarà l’obertura de dos eixides d’emergència. Una en la planta baixa i una altra en la primera, a través d’una escala exterior. Per a això s’eliminaran els dos despatxos que en l’actualitat hi ha en els extrems dels corredors.

En segon lloc, en la zona d’accés a la parcel·la es col·locarà un porxo que donarà cobertura a una àmplia zona exterior en els dies de pluja o de molt de sol. A més, i com a element preventiu davant possibles casos d’incendi en l’edifici principal. Es col·locarà una escala exterior d’eixida de l’edifici des de la planta primera. Finalment, s’habilitarà també un nou ascensor per a permetre l’accés de persones de mobilitat reduïda a la planta primera de l’edifici.

Per la seua banda, en l’edifici d’Educació Infantil, es contempla també una ampliació que permetrà incrementar el programa funcional a tres aules d’Infantil i a una sala d’usos múltiples, i una altra aula més per a Infantil del primer cicle. Al costat d’este edifici, se situarà la zona de jocs per a alumnat d’este tram d’edat, atés que en l’actualitat es troba a l’altre extrem de la parcel·la, per la qual cosa els xiquets i xiquetes es veuen obligats a efectuar un llarg recorregut per a arribar fins allí.

Separació dels espais per a Infantil i Primària

El projecte inclou el trasllat del magatzem i dels lavabos exteriors (a més d’un espai que serà usat com a seminari/vestuari per al professor d’educació física), a un edifici de nova construcció que s’habilitarà en un extrem de la zona de la pista esportiva. D’esta manera, el programa d’Infantil quedarà totalment independent del programa de Primària. Al costat de l’edifici d’infantil, en l’actualitat existeix un porxo amb els recintes de magatzem i els lavabos exteriors, que es preveu demolir pel mal estat que presenta el conjunt.

En la nova ubicació de la zona de jocs d’Infantil s’habilitarà un parc exterior amb diferenciació de zones per paviments. S’instal·larà un clos que separarà les zona de jocs d’Infantil i Primària. També es preveu reformar els lavabos de l’alumnat de les plantes baixa i primera de l’edifici de Primària i, finalment, completar l’acció amb la realització de treballs de jardineria.

Manteniment de col·legis

En este context, cal destacar que la Junta de Govern Local ha aprovat este divendres. L’acceptació d’una subvenció per import de 2.3 milions d’euros (2.389.450 €) per al manteniment dels centres docents de titularitat municipal. Es tracta de la subvenció que concedix la Conselleria d’Educació per a este objectiu, corresponent al curs 2022/2023.