Durant aquesta setmana, l’Ajuntament de Paterna encén la il·luminació nadalenca en tots els barris de la ciutat: Lloma Llarga, La Canyada, La Coma-Mes del Rosari, Terramelar i Casas Verdes, de l’11 al 15 de desembre. Respectivament, amb animació infantil, des de les 17.30h a 19h

Dilluns passat 4 de desembre, l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompanyat de la Tinenta Alcalde de Tradiones, Isabel Segura i les Falleres Majors de Paterna al costat de la Reina de les Festes i les seues Corts d’Honor. Van donar la benvinguda al Nadal a la ciutat amb el tradicional pregó a la porta de l’Ajuntament de Paterna



Els paterneros i paterneras de tots els barris de la ciutat gaudeixen aquesta setmana del tradicional encés de llums de Nadal després de l’acte de nadal

D’aquesta manera, totes les vesprades de l’11 al 15 de desembre, arribarà el Nadal a tots els racons de la ciutat: Lloma Llarga, La Canyada, La Coma-Mes del Rosari, Terramelar i Casas Verdes, respectivament, des de les 17.30h a 19h.

Durant aquestes vesprades, també es comptarà amb la visita del Papà Noel fins a les 20 hores. Per a recollir les cartes dels més xicotets, a més de passar-ho bé amb una vetlada plena d’animació infantil.

En aquest sentit, dilluns passat 4 de desembre, l‘Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompanyat de la Tinenta Alcalde de Tradicions, Isabel Segura. Van donar la benvinguda al Nadal a la ciutat amb el tradicional pregó que va tindre lloc a la porta de l’Ajuntament de Paterna.

De fet, la Fallera Major Infantil de Paterna, Vera Niñerola va ser l’encarregada de prémer el botó “màgic” per a donar pas a l’encesa de llums per Nadal. També van ser presents la Fallera Major, Sheila Díaz, i les seues Corts de Hornor, així com la Reina de les Festes, Laura Rodríguez i la seua Cort d’Honor.



D’aquesta manera, centenars de famílies paterneras es van congregar en la Plaça Enginyer Castells. Per a viure el compte arrere de l’esperit nadalenc, amenitzat per personatges infantils i l’actuació musical d’Andrea Gómez i Lucía Casani, i que ja comença a inundar-se pels carrers de la ciutat amb l’inici del mes de desembre.