Arriba la primera ruta dels esmorzarets del millor pa del món d’Alzira “Entre pa i Borreguet”

Este concurs, iniciativa de la Falla Sant Joan en col·laboració amb el departament municipal Idea, compta amb el suport del Gremi de Forners i l’Associació Empresarial d’Alzira

De l’1 al 29 de febrer, la ciutadania podrà omplir el seu passaport amb el segell dels 8 esmorzars participants

Hui s’ha celebrat una roda de premsa en la que la regidoria de comerç, a proposta de l’Associació cultural de la Falla Sant Joan ha presentat la Ruta de l’esmorzaret del millor pa del món, ”Entre Pa i Borreguet”.

La finalitat és posar en valor l’ofici dels forns tradicionals, amb una ruta d’esmorzars on s’emparellen 8 forns amb 8 bars, que elaboraran un entrepà anomenat “Borreguet” amb el pa del forn assignat.

Com ha explicat la regidora de comerç, Gemma Alós, el funcionament de la ruta és molt senzill, es pot acudir a qualsevol dels bars participants i demanar l’entrepà Borreguet, entre l’1 i el 29 de febrer. En acabar, cal marcar el segell del bar participant en el passaport, i es podrà valorar l’esmorzar en la web creada amb eixe objectiu.

Funcionament de la ruta:

1. Fes la Ruta d’esmorzars.

2. Hi ha 8 bars participants

3. Completa el “Passaport”.

4. Tens de l’1 al 29 de febrer.

5. Vota pel Borreguet d’Or al “Millor Pa” i el “Millor Entrepà” al QR o ací https://www.idea-alzira.com/rutaesmorzarsentrepaiborreguet i entraràs en el sorteig de dos esmorzars dobles

Llocs on esmorzar i de quins forns és el pa del “borreguet”:

1. Cantina de ”EL YOU” – Forn Bernia

2. Arnadí – Forn Sifre

3. Montecarlo – Forn Bria

4. Casino Carreteros – Forn Lluch

5. Ca Tomás – Forn Sant Bernat

6. Black Pork – Forn Sant Francesc

7. Garibaldi – Forn Alonso

8. ⁠Casa Blava – Forn López

Els “esmorzadors”, hauran de completar un “Passaport” durant el mes de febrer, que haurà d’estar segellat pels 8 bars participants, on s’acredite que s’ha consumit l’entrepà “Borreguet”. Una vegada completat el passaport es dipositarà en la urna habilitada a l’efecte en qualsevol dels establiments, per a participar en el sorteig de 10 esmorzars dobles.

“Esperem que esta siga la primera edició de la ruta, i que puguem repetir-la moltes més vegades. Des del primer moment ens vam entusiasmar amb la idea que ens va proposar la falla, a la que li volem agrair esta iniciativa tan estimulant i tan positiva per a la nostra restauració i forners” ha explicat Alós

Per la seua banda el coordinador cultural de la Falla Sant Joan, Vicent Ordaz, ha volgut aprofitar l’ocasió per a donar l’enhorabona a l’equip d’Idea pel gran treball que s’ha fet per a posar en marxa la campanya i ha explicat que “com a associació cultural local, volem traslladar al poble que des de la comissió, encara que la festa no es va a acabar, estem pendents del que passa al nostre voltant, i una d’eixes realitats, el tancament dels forns tradicionals, ha estat el tema que ens ha empentat a programar el nostre any cultural amb activitats, exposicions, showcookings o esta ruta, al voltant del pa”

Des de la regidoria, es comparteix este suport a sectors estratègics, que suposen un estímul per a l’economia local. Esta iniciativa, a més, com ha explicat el representat de l’Associació empresarial, “uneix el sector de l’hostaleria i el gremi de forners de la nostra ciutat, per a reforçar l’activitat dels bars i restaurants, posant en valor l’ofici dels forns tradicionals”, un sector sensible als canvis de model productiu que hi ha que potenciar per la qualitat dels productes que elaboren, per l’esforç i la dedicació diària i per la vertebració del territori.

Per la seua banda, Francisco Bría, representat del Gremi de forners, “per a nosaltres ha estat un plaer acompanyar la comissió Sant Joan, amb la que s’ha col•laborat al llarg de l’any, i que porta la temàtica del pa al seu monument i llibret”

El “Millor Esmorzar” i el “Millor Pa”, es decidirà en funció de les votacions i rebran els Borreguets d’Or al Millor esmorzar”, i consisteix a l’estatueta “Borreguet d’Or” confeccionada per una empresa local, a més d’una Targeta d’Alzira dotada amb 100 €, per a consumir en el comerç local, de forma que es reinvertixen els recursos municipals i es tanca el cercle de suport a l’economia local.

Des del departament de Comerç, la directora d’Idea, Carmen Herrero, ha convidat a tots els assistents a participar en la campanya, i s’ha mostrat molt implicada en la posada en marxa de la mateixa. Una bona mostra d’este tret ha estat la presència d’Arnau Clari, creador, junt a altres dos joves riberencs de la Ruta dels Esmorzars, que recorre cada dissabte des de fa més de quatre anys, els millors esmorzars de la Comunitat. Milers de seguidors repassen els seus vídeos per a poder triar la millor opció. Pots seguir-lo en @larutadelsesmorzars.

Més informació sobre la campanya: https://www.idea-alzira.com/rutaesmorzarsentrepaiborreguet