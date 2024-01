Arriba la XII edició de projecte RIU a Alzira

Es formaran 20 agents de salut comunitària

A l’acte d’obertura del curs va assistir la coordinadora del Centre de Salut Publica d’Alzira, Amparo Buendia. La regidora de Serveis Socials, Polítiques Inclusives, Igualtat i Habitatge, Amelia Blanquer i la cap de secció de l’àrea de Serveis Socials, Ana Iborra.

Per a continuar treballant amb l'objectiu de promoció de la salut. Que està adscrit al Centre de Salut Publica d'Alzira i FISABIO, amb conveni amb l'àrea de Serveis Socials e Innovació Social de l'Ajuntament d'Alzira.

En 2024, es repeteix la fórmula de 2023, i per segon any consecutiu, es destina el programa a la promoció de l’envelliment saludable. Amb la formació com a agents de salut comunitària de 20 persones grans d’entre 60 i 75 anys. Membres d’entitats, del teixit associatiu i alumnes de la passada edició. Es desenvoluparà en les dependències del CFPA Enric Valor, un dia a la setmana fins el mes de juny de 2024.



“La idea ha estat poder consolidar el grup de treball d’agents de salut d’esta franja d’edat. Amb la qual vam estar treballant l’any passat amb resultats molt enriquidors. Que han volgut sumar-se i capacitar-se per actuar sobre els determinants socials de la salut i la reducció de les desigualtats en salut que existeixen en la població d’Alzira.

Apostem per este projecte amb este grup de treball, per a treballar de manera exhaustiva a l’envelliment actiu i saludable. És un grup molt divers i estem ben segurs que de nou ens van a aportar moltes coses”, ha explicat la regidora, Amelia Blanquer.

L’objectiu general es promoure l’autocura en salut, així com facilitar i millorar l’accés i l’ús dels serveis i programes de salut per a la població en general i per als que es troben en situació de vulnerabilitat en particular. Esta edició treballaran sobre les línies prioritzades especialment, triant 3 de les propostes d’acció de les de les 19 que van eixir en la dinamització del mapa d’actius sobre envelliment saludable.