Arriba “Trash!” a l’Auditori de Torrent, percussió d’alt voltatge sobre les possibilitats del reciclatge

Un espectacle per a tots els públics de les companyies de teatre Yllana i Töthem

TRASH! és un espectacle vital i energètic sobre les possibilitats del reciclatge a través de la percussió, el moviment i l’humor.

Es desenvolupa en un centre de reciclatge de fem, on quatre imaginatius operaris donen nous usos a tota mena de deixalles que arriben al lloc, fent-nos reflexionar sobre l’excés de consumisme de la nostra societat. Bombones de butà, paraigua, pilotes, caixes d’eines, botzines, bosses de fem… qualsevol element que cau en mans d’aquests operaris, són transformats en vistosos números musicals plens d’enginy i humor.



La companyia TÖTHEM COMPANY naix en 2020. Composta per artistes multidisciplinaris, els seus directors artístics són Gorka González i Jony Elías, els qui, després del seu treball en companyies com Mayumaná, Toompak o Yllana, creen TÖTHEM COMPANY per a satisfer les seues inquietuds artístiques i continuar investigant de manera multidisciplinària en diferents projectes.

Al costat de YLLANA – companyia de teatre d’humor gestual creada en 1991, que en l’actualitat es dedica a la creació, producció i distribució d’espectacles, esdeveniments i formats audiovisuals, gestiona espais teatrals i desenvolupa diferents projectes en l’àmbit cultural-, han creat la seua òpera preval, TRASH!, “percussió d’alt voltatge” per a una proposta plena d’energia, música i humor.



La funció serà el diumenge 3 de març a les 19 h. Entrades a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres d’11 a 13 h i des de 2 hores abans del començament del espectáculo