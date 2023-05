Arriba una nova edició de l’Escola d’Estiu d’Alcàsser

Ja han començat les inscripcions per a participar en l’Escola d’Estiu

Alcàsser presenta una nova edició de l’Escola d’Estiu per als xiquets i xiquetes d’educació Infantil i Primària. Aquesta escola té com a objectiu principal cobrir la necessitat d’algunes famílies, amb fills/es a càrrec en edat escolar, de conciliar la vida familiar amb la vida laboral. Així, l’Escola d’Estiu està destinada a tots aquells xiquets i xiquetes d’Alcàsser que es troben cursant des de primer d’Infantil (3 anys) fins a sisé de Primària (12 anys).

Les famílies interessades ja es poden inscriure a la Zona Jove El Dau el 30 i 31 de maig i els dies 1, 5 i 6 de juny. En el següent horari: dilluns, de 9.00 a 15.00 h; i la resta de setmana de 15.00 a 20.00 h. Serà necessari aportar el formulari d’inscripció, una fotocòpia del SIP del menor i abonar la taxa corresponent. Tota la informació de l’escola i el formulari d’inscripció està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament.

L’Escola d’Estiu d’Alcàsser començarà el dia 26 de juny i fins al 28 de juliol

L’Escola d’Estiu d’Alcàsser començarà el dia 26 de juny i s’allargarà fins al 28 de juliol a les instal·lacions del CEIP 9 d’Octubre. En aquest punt, cal informar que per motiu del calendari escolar, durant la primera setmana, no es disposarà de totes les instal·lacions del centre educatiu. Per aquest motiu, alguns xiquets i xiquetes s’hauran de desplaçar a altres instal·lacions municipals. Els monitors/es es faran càrrec dels desplaçaments.

A més, amb motiu de facilitar la conciliació familiar durant les vacances d’estiu. Es donarà la possibilitat d’ampliar l’horari de l’Escola d’Estiu amb l’escola matinera (sense cost addicional) i amb el servei de menjador fins a les 15.00 h.

Horaris

D’aquesta manera, l’horari de l’Escola d’Estiu serà de 7.30 a 9.00 hores. L’escola matinera (opcional sense cost); de 9.00 a 14.00 hores. L’escola base; i de 13.30 a 15.00 hores el servei de menjador (opcional amb un suplement en el cost).

El preu per alumne/a és de 90 € el primer fill/a, 60 € el segon fill/a i 40 € a partir del tercer fill/a. A més, el cost del menjador és 4,5 € per dia. També hi ha possibilitat d’inscriure’s una quinzena amb la pertinent reducció de la taxa.

A més a més, es facilita a les famílies que puguen escollir l’opció d’apuntar als seus fills/es a l’escola i al menjador tots els dies o dies solts segons ho necessiten. Les places s’han limitat a un total de 180 alumnes.