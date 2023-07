Art al carrer i el concert del 9 d’Octubre ja tenen cartells

El concert del proper 9 d’Octubre i els dies d’art al carrer d’Alzira ja tenen cartell. Aquests cartells han sigut presentats en roda de premsa per part del Regidor de Cultura, Israel Pérez, acompanyat pel tècnic de cultura Jordi Verdú. Durant aquesta presentació el regidor ha fet especial atenció a la cultura popular que representen aquests dos esdeveniments.

El cartell d’art al carrer està dissenyat per Empar Piera i, en paraules del regidor, “reflexa l’essència de l’esperit d’aquest esdeveniment”. Pel què fa al cartell del 9 d’octubre, ha sigut elaborat per Cesc Roca, i té com a lema “Passem a l’acció”. En aquest cartell trobem diversos personatges, com Jaume I, qui representa la història d’Alzira, i està envoltat de diversos personatges.

Les entrades per a aquest concert ja es poden adquirir a un preu anticipat de 10€, i 12 en taquilla el mateix dia del concert. D’altra banda Jordi Verdú ha volgut remarcar la importància de l’acompanyament dels menors de 16 anys. Aquests han d’anar acompanyats pels pares o un tutor i han de dur l’autorització que estarà a la pàgina, mentre que els menors de 16 i 17 anys sols han de dur l’autorització.