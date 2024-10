Article d’opinió: El valencianisme com a punt de partida, Israel Pérez, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira

El 9 d’octubre hauria de ser el dia d’inici de l’any dels valencians i valencianes. Una data que ens recorda que som més que una terreta, tenim història, llengua i tradicions pròpies.

Hi ha algunes formacions polítiques que pretenen que el nostre sentiment valencianista quede relegat a una mera qüestió de folklore, i no ho permetrem. La nostra història com a poble comença en l’any 1238 i des d’aleshores no hem parat de caminar i de construir el nostre futur com a País.



Els concerts del 9 d’octubre d’Alzira es van instaurar en 2015 amb el govern del canvi, i des d’aleshores hem anat construint en Alzira eixe sentiment valencianista que tant ens identifica com a formació política. El valencianisme ha de ser el punt de partida des d’on fomentar la justícia i la cohesió social.



Se’ns ha criticat recentment per la suposada utilització ambigua dels símbols identitaris, i això no és cert, és malèvol i fet en mala fe. No podem agafar només aquella història que ens interessa i deixar de banda la resta, això és tendenciós.

En el cartell dels concerts anunciats apareix l’escut de Jaume I el qual està representat amb una quadribarrada i que s’ha mantingut fins als nostres dies. Des del 1238 l’escut que ens identificava com a poble ha sigut la quadribarrada, i a hores d’ara la continuem mantenint en l’escut de la nostra ciutat.



Dos-cents anys més tard de la conquesta de València, amb el rei Pere el Cerimoniós, se’ns va atorgar la reial corona i la franja blava. Repudiar la quadribarrada significa repudiar també l’escut de la nostra ciutat, o l’escut de la ciutat de València, o el de la ciutat de Cullera o de la ciutat de Xàtiva, entre molts altres.



En els actes institucionals sempre estarà la senyera amb el blau i també estarà la quadribarrada en l’escut de la ciutat d’Alzira i que ens remet a l’inici de la història dels valencians i valencianes. Convidem al PP a reconciliar-se amb la nostra història i a llegir-la de la A a la Z.