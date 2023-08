Auge Econòmic a Meliana: Pressupostos Augmenten de 10 a 17 Milions en Mig Any

Evolució Financera: De 10 Milions a 17 Milions d’Euros en Menys d’un Any

Projectes Destacats i Gestió Econòmica Rigorosa al Llarg dels Últims Vuit Anys

Des del govern eixint de Compromís, s’ha volgut subratllar el robust estat de la hisenda municipal i la solidesa econòmica per a impulsar els projectes que es van idear i preparar en la passada legislatura. Mentrestant, els pressupostos municipals que originalment s’havien aprovat rondaven una mica més de 10 milions d’euros; no obstant això, a 20 de juny, coincidint amb el canvi de govern, l’estat d’execució dels pressupostos ja indicava una xifra molt més propera als 17 milions d’euros.

Segons l’exalcalde, Josep Riera, aquest notable augment es deu, sobretot, a les incorporacions de crèdit, en particular al capítol d’inversions que ha crescut en 6 milions d’euros. Entre les iniciatives financiades, destaquen la inversió de quasi 3 milions d’euros per a la rehabilitació del CEIP Mediterrani dins del pla Edificant, l’1 milió destinat al col·lector i la xarxa de clavegueram de Roca, 300.000 € pel nou edifici de Serveis Socials, ja completat, i 400.000 € per l’adquisició de terrenys educatius a la zona del Calvari. També es destinaran recursos a diversos projectes de rehabilitació urbana, com la millora de parcs, passejos i l’edifici de l’Institut Municipal de Cultura.

Riera també va assenyalar que la quantitat de 17 milions d’euros seguirà creixent durant el segon semestre de l’any, ja que l’Ajuntament s’està beneficiant de diverses subvencions, sol·licitades anteriorment, que permetran finançar projectes ja executats i altres que estan per a ser iniciats. A més, es preveu que els pressupostos del 2023 es tancaran amb superàvit i amb un romanent de tresoreria positiu, com ha succeït en exercicis anteriors.

L’edil va voler recordar que tot aquesta activitat econòmica s’ha desenvolupat sense endeutament, assolint un balanç de deute zero durant la seva primera legislatura, i això es deu a la seva eficient gestió, la consecució de subvencions i la captació de fons europeus.

Concloent, Riera afirma que Compromís ha dut a terme una gestió econòmica meticulosa durant vuit anys, que ha anat transformant Meliana. Malgrat això, des de Compromís lamenten les declaracions i insinuacions del Partit Popular i el seu portaveu, Pedro Cuesta, que qüestionen la viabilitat dels projectes municipals.