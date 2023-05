Augmenta el públic del Centre Cultural d’Alcàsser

Segons l’informe de l’Institut Valencià de Cultura, la mitjana d’espectadors s’ha incrementat en un 76% en tan sols un any

Bones notícies per al Centre Cultural d’Alcàsser. D’acord amb l’informe de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) de 2022, la mitjana total d’espectadors ha passat de 150 a 226. En tan sols un any. De fet, en 2022, el total d’espectadors que van apostar per gaudir de la cultura a Alcàsser va ser de 4977. Dels quals 4077 van ser a la sala del Centre Cultural. Mentre que 900 van ser de les activitats en exterior organitzades pel departament de Cultura del consistori.

L’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, s’ha mostrat satisfeta amb aquestes dades que «avalen la qualitat de la programació que, cada any, s’organitza des de l’àrea de Cultura». En aquest sentit, ha recordat que «s’ha penjat el cartell d’aforament complet en diverses ocasions. La tendència és que el nombre d’espectadors continue creixent en aquest 2023».

I és que cal recordar que en el penúltim cap de setmana del mes d’abril, es van esgotar les entrades per a veure tant la representació teatral d’’El Lazarillo de Tormes’ amb Rafael Álvarez el Brujo, com el concert ‘Pagagnini’, coproduït per Yllana i Ara Malikian.

Finalment, Zamora ha volgut felicitar el treball realitzat per la regidora de Cultura, Cristina Lucendo; el gestor cultural d’Alcàsser, Carles Rosselló, i tot el personal del departament de Cultura perquè «sempre preparen una programació variada, inclusiva i de qualitat, prevalent la contractació de companyies valencianes amb l’objectiu d’enfortir el teixit local».