Aula Mentor Alfafar millora el seu horari i amplia serveis

L’ajuntament incentiva la formació mitjançant ajudes per al pagament de les matrícules dels cursos d’Aula Mentor

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Ocupació i de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL). Millora les prestacions que estan a la disposició de les persones adultes del municipi en Aula Mentor Alfafar, a partir del mes de març. Modificant l’horari, per a habilitar un matí a la setmana i oferint nous serveis.

És per això que, per a satisfer la demanda d’aquestes noves ajudes, aquest pròxim mes, Aula Mentor Alfafar canviarà el seu horari. Atenent els dilluns i els dijous a la vesprada, de 16 h a 19 h i, com a novetat, els dimecres al matí, de 10 h a 13 h. En virtut de les sol·licituds realitzades per les persones interessades.

Les novetats respecte a les noves accions en matèria d’ocupació que s’oferiran estan relacionades, d’una banda, amb l’ajuda en la cerca activa d’ocupació i, per una altra, amb l’ajuda en la realització de tràmits telemàtics amb l’administració.

En aquest ordre de coses, des d’Aula Mentor i amb l’ajuda d’un tutor qualificat, es realitzaran accions com: actualitzar el currículum. Gràcies a les noves eines de creació; elaborar cartes de presentació, per a postular-se d’una manera més professional a les empreses; aprendre a realitzar i enviar correctament els correus; ajudar en la cerca en les diferents plataformes d’ocupació i utilitzar el núvol per a l’emmagatzematge de documents.

Sobre les ajudes en realitzar tràmits telemàtics destaquen: sol·licitar un certificat digital, demanar cita en la Servei Públic d’Ocupació (SEPE), presentar instàncies generals o sol·licitar un informe de Vida Laboral.

Cursos Mentor. Formació oberta

A més d’aquestes noves prestacions, Aula Mentor Alfafar continuarà comptant amb tota l’oferta de Cursos Mentor. Amb hores certificades pel Ministeri d’Educació, tal com fa des de fa més d’una dècada, amb més de 200 cursos distribuïts en diferents àrees formatives relacionades amb l’hostaleria i turisme, electricitat, imatge i so, imatge personal, informàtica, sanitat, etc.

Per a poder accedir als serveis, és imprescindible sol·licitar cita prèvia en l’ADL, bé telefonant o per correu electrònic. No obstant això, per a informar-se sobre les opcions formatives que ofereix el Ministeri d’Educació a través d’Aula Mentor. No és necessari demanar cita prèvia, tan sols acostar-se a l’aula o contactar amb l’administrador de l’aula.

Des del compromís adquirit pel consistori per al continu reciclatge formatiu de la població, enguany s’ha tornat a apostar per les ajudes per al pagament de matrícules, incentivant així que la ciutadania vulga ampliar coneixements de cara a una major accessibilitat al mercat de treball. D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Alfafar continua amb el seu impuls i la seua aposta per fomentar la formació de qualitat de les persones adultes del municipi.