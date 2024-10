Autoritats locals equatorianes coneixen les polítiques de Benestar Social de Catarroja

Set vicealcaldesses i regidores de diversos governs locals de l’Equador han visitat l’Ajuntament, la Llotgeta i el Port de Catarroja

Una jornada de treball al voltant de les activitats del departament de Benestar Social

L’Ajuntament de Catarroja ha acollit a una delegació de vicealcaldesses i regidores de set localitats de l’Equador i de representants de la contrapart local Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), en el marc d’un projecte de cooperació internacional municipalista del Fons Valencià per la Solidaritat, anomenat “Teixint l’empoderament de dones autoritats locals”, i després que la regidora de Benestar Social i Ciutat Educadora, Núria Blanch, participara en juliol a Quito, en l’Encontre Nacional de Dones Autoritats Locals de l’Equador, un espai de diàleg i d’intercanvi d’aprenentatges, coneixements i experiències entre més de 100 dones amb responsabilitats polítiques en l’àmbit municipal.

En concret, els objectius de la jornada de treball realitzada a l’Ajuntament de Catarroja, amb també la participació dels ajuntament d’Alcoi, Benifaió, Castelló de Rugat, Enguera, Gandia, Guadasséquies, Quart de Poblet i Xàtiva, han estat: enfortir els processos d’accés al poder polític i a la gestió local per part de dones; desenvolupar i enfortir espais d’interacció entre dones autoritats locals i organitzacions de dones al voltant de polítiques d’igualtat per a l’avanç dels drets de les dones als territoris; i enfortir la xarxa d’intercanvi entre dones autoritats locals de l’Equador i de la Comunitat Valenciana, la qual es va iniciar a l’Encontre de Quito en el mes de juliol.

Els temes tractats en l’encontre local han estat: participació política i lideratge de dones; barreres polítiques per raons de gènere; plans d’igualtat com a mecanismes de participació i d’impuls de polítiques públiques per a l’equitat de gènere; i la gestió local i la rendició de comptes.

El projecte del Fons Valencià per la Solidaritat “Teixint l’empoderament de dones autoritats locals” -el qual està cofinançat per la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana i compta amb la col·laboració del CEPAM- ha tingut com a finalitat impulsar la igualtat de gènere de governs locals equatorians, mitjançant l’enfortiment de les capacitats de gestió de les dones autoritats locals i l’impuls de xarxes i intercanvis amb dones electes municipals i organitzacions locals de dones per a crear, posicionar i implementar agendes polítiques per la igualtat.

La delegació de l’Equador de vicealcaldesses, regidores i representants institucionals que ha participat en la passantia a la Comunitat Valenciana ha estat formada per: Verónica Garrido, vicealcaldessa del GAD Municipal de Rumiñahui; Mayra Irene Rosero, vicealcaldessa del GAD Municipal de Cotacachi; Laura Yagual, regidora del GAD Municipal d’Esmeraldas; Nancy Ajila, regidora del GAD Municipal de Lago Agrio; Joselyn Mayorga, regidora del Districte Metropolità de Quito; Kelly Peñafiel, secretària executiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos (COPRODER) del GAD Municipal de San Cristóbal; Lilia Rodríguez, presidenta de CEPAM; i Daniela Pullas, directora executiva de CEPAM.